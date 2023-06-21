Главное к утру: статус Ильина, 1,5 года за жестокое убийство и поправки в закон о прокуратуре

Генеральный прокурор рассказал о статусе экс-министра МЧС в деле о пожарах. 1,5 года присудили алматинцу за жестокое убийство жены. Депутаты приняли поправки в закон "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.

Статус Ильина

Генеральный прокурор Берик Асылов в кулуарах Парламента высказался о статусе экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области. Выяснилось, что бывшего министра по ЧС допросили в качестве свидетеля.

1,5 года за убийство жены

Алматинский суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве юриста Айман Асановой. Убийца – ее бывший муж – выйдет на свободу уже через год. Полгода из назначенного срока мужчина уже провел в СИЗО.

Причиной мягкого приговора стало "состояние аффекта", которое усмотрели присяжные в действиях осужденного.

Поправки в закон

Депутаты Мажилиса и Сената на совместном заседании 20 июня в двух чтениях приняли поправки в Конституционный закон "О прокуратуре". Главной целью законопроекта является решение вопросов по созданию механизма возврата незаконно приобретенных и выведенных активов.

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