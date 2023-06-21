Более 800 вывесок демонтировали в Астане из-за несоответствия принятым стандартам

В столице демонтируют вывески и рекламу, которые не соответствуют дизайн-коду города. Снято уже 870 конструкций, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает сайт акимата столицы, работы по приведению города к стандарту дизайн-кода, который был утвержден в 2019 году, идут полным ходом. На сегодня в Астане демонтированы 870 вывесок, которые не соответствовали утвержденному дизайн-коду.

Предпринимателям сотрудники акимата выдают уведомления, где сказано, что внешний вид должен соответствовать стандартам. Иначе, говорят специалисты, в городе создается визуальный шум и неприглядный облик.

"Центр урбанистики Астаны разработал 130 эскизных предложений и рекомендаций по вывескам, отработано более 40 запросов по согласованию наружной рекламы. Цель – привести наружную рекламу в порядок и создать более единую и привлекательную городскую среду, а также устранить визуальный шум". Пресс-служба акимата Астаны





Фото: пресс-служба акимата Астаны





Работы по приведению внешнего вида столицы в надлежащий вид власти ведут во всех районах города.

Накануне, 20 июня, председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков на брифинге в СЦК рассказал, что в Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара по причине его плохого качеств.