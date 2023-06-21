Куда будет инвестировать средства Государственный фонд социального страхования

Правительство постановлением от 15 июня 2023 года утвердило "Перечень и лимиты финансовых инструментов для инвестирования активов акционерного общества "Государственный фонд социального страхования", сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению от 15 июня 2023 года № 473, Государственный фонд социального страхования (Фонд) имеет право инвестировать свои активы в следующие виды финансовых инструментов:

Государственные эмиссионные ценные бумаги РК (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), включая деньги на банковских счетах в Национальном банке РК, за исключением ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами РК, – не менее 40% от активов Фонда.

от активов Фонда. Депозиты в Национальном банке РК – не более 15% от активов Фонда.

от активов Фонда. Облигации международных финансовых организаций с кредитным рейтингом финансового инструмента или эмитента не ниже "A-"по Standard & Poor’s или равнозначным рейтингом Fitch или Moody’s Investors Service – не более 30% от активов Фонда.

от активов Фонда. Облигации субъектов квазигосударственного сектора, корпоративные облигации с кредитным рейтингом финансового инструмента или эмитента не ниже "BB-"по Standard & Poor’s или равнозначным рейтингом Fitch или Moody’s Investor Service – не более 40% от активов Фонда.

от активов Фонда. Сделки обратного РЕПО с использованием услуг центрального контрагента – не более 50% от активов Фонда.

от активов Фонда. Облигации Евразийского банка развития – не более 10% от активов Фонда.

Кроме того, правительство постановлением от 15 июня 2023 года № 475 установило предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда в размере не более 0,70% от сумм поступивших социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, инвестиционного дохода на счет Фонда за отчетный месяц. Ранее эта величина составляла не более 0,78%.

Также постановлением от 15 июня 2023 года № 474 установлены нормы и лимиты, обеспечивающие финансовую устойчивость Фонда:

минимальный размер резерва Фонда, рассчитываемый на 1 января года, следующего за отчетным, в размере не менее 10% от размера провизии. Резерв Фонда, формируемый для покрытия рисков, возможных в результате деятельности Фонда, и обеспечивающий его финансовую устойчивость, определяется как разность активов и провизии Фонда;

от размера провизии. Резерв Фонда, формируемый для покрытия рисков, возможных в результате деятельности Фонда, и обеспечивающий его финансовую устойчивость, определяется как разность активов и провизии Фонда; минимальный размер ежемесячного неинвестируемого остатка денег на банковском счете Фонда, открытом в Национальном банке РК, на начало месяца, следующего за отчетным, в размере не менее полуторакратного размера суммы социальных выплат, предусмотренных Социальным кодексом РК, за месяц, предшествующий отчетному, но не ниже ста миллионов тенге.

При этом провизии, как приведенная стоимость будущих социальных выплат получателям из Фонда, ежегодно определяются Фондом с использованием актуарных расчетов.

Все три постановления вводятся в действие 1 июля 2023 года.