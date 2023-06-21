Пленарное заседание Мажилиса – 21 июня 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана в среду, 21 июня 2023 года, проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключение по проекту закона:
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процессуального законодательства, адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, внесудебного и досудебного разрешения споров.
Заслушают отчет председателя Высшей аудиторской палаты РК по итогам аудиторского мероприятия "Государственный аудит эффективности управления в сфере теплоснабжения, целевого использования привлеченных финансовых средств и исполнения инвестиционных программ объектами производства и передачи тепловой энергии".
Рассмотрят проекты законов:
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ (первое чтение).
- О Семипалатинской зоне ядерной безопасности (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности (второе чтение).
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