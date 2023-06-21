Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 21 июня 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 21 июня 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана в среду, 21 июня 2023 года, проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключение по проекту закона:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процессуального законодательства, адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, внесудебного и досудебного разрешения споров.

Заслушают отчет председателя Высшей аудиторской палаты РК по итогам аудиторского мероприятия "Государственный аудит эффективности управления в сфере теплоснабжения, целевого использования привлеченных финансовых средств и исполнения инвестиционных программ объектами производства и передачи тепловой энергии".

Рассмотрят проекты законов: 

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ (первое чтение).
  • О Семипалатинской зоне ядерной безопасности (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности (второе чтение).


Читайте также

Около 30 млн тенге сэкономят регионы при строительстве зданий архивов

Куда будет инвестировать средства Государственный фонд социального страхования

За жестокое убийство жены алматинцу дали 1,5 года заключения

Анастасия Стативкина
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Казахстан Астана суд Мухамедиулы приговор
Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор
Казахстан потребители товар штраф предложение
В Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления