Около 30 млн тенге сэкономят регионы при строительстве зданий архивов

Министерство культуры и спорта подготовило типовую проектно-сметную документацию зданий архивов, сообщает Zakon.kz.

Министерство культуры и спорта РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработало типовую проектно-сметную документацию для строительства зданий архивов на 200 тысяч единиц. ПСД внесена в реестр готовых строительных проектов. В результате каждый регион получил возможность построить архивные здания, сэкономив до 30 млн тенге на разработку проектно-сметной документации.

В ведомстве отметили, что работы по строительству, ремонту и переоборудованию архивных зданий входят в компетенцию акиматов. Сейчас министерство прорабатывает с соответствующими государственными органами вопрос по разработке типовой проектно-сметной документации на 500 тысяч единиц.

Министерство активно стимулирует акиматы строить архивные здания в регионах, поскольку уже сейчас государственные архивые хранилища заполнены на 92,2%.