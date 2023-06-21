Около 30 млн тенге сэкономят регионы при строительстве зданий архивов
Министерство культуры и спорта РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработало типовую проектно-сметную документацию для строительства зданий архивов на 200 тысяч единиц. ПСД внесена в реестр готовых строительных проектов. В результате каждый регион получил возможность построить архивные здания, сэкономив до 30 млн тенге на разработку проектно-сметной документации.
В ведомстве отметили, что работы по строительству, ремонту и переоборудованию архивных зданий входят в компетенцию акиматов. Сейчас министерство прорабатывает с соответствующими государственными органами вопрос по разработке типовой проектно-сметной документации на 500 тысяч единиц.
Министерство активно стимулирует акиматы строить архивные здания в регионах, поскольку уже сейчас государственные архивые хранилища заполнены на 92,2%.
"Строительство государственных архивных зданий является первоочередной задачей для сохранения и передачи потомкам богатого историко-культурного наследия страны. Поэтому министерство держит на контроле этот вопрос. Сегодня в ряде регионов выделены земли под строительство архивов, начаты подготовительные работы. Готовая проектно-сметная документация послужит стимулом начать строительство, экономя средства".министр культуры и спорта Асхат Оралов