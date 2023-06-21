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Законодательство РК

Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог

Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог Фото: Zakon.kz
В Целиноградском районе похищено более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог. Об этом 21 июня рассказали в прокуратуре Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Специальные прокуроры региона по подозрению в хищении государственных средств задержали и водворили в ИВС бывшего заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

"Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог. Установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 млрд 244 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

По данному факту по ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Хищение в особо крупном размере") УК РК проводится досудебное расследование.

"Наказание по такому факту предусматривает до 12 лет лишения свободы", – напомнили в ведомстве.

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