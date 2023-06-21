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Антикор: 350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане

Участники ОПГ незаконно зарегистрировали 350 тысяч авто: их осудили Фото: pixabay
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении ОПГ в сфере транспортного контроля. Об этом Zakon.kz рассказали 21 июня 2023 года в Антикоррупционной службе.

Отмечено, что приговором суда и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Астане Кудайбергенов К. и его сообщница Шумбасова Б. осуждены к 10 годам лишения свободы.

"Оба обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, подделке диагностических карт и внесении ложных сведений в информационную систему о прохождении технического осмотра".Пресс-служба Антикора

Кроме того, другие тринадцать участников ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы, еще 4 лица приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Также приговором суда признаны виновными в получении взяток другие должностные лица.

"Всего ОПГ незаконно зарегистрировало порядка 350 тысяч автотранспортных средств. Приговор не вступил в законную силу".Пресс-служба Антикора

15 мая 2023 года сообщалось, что Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах. Тогда в ведомстве уточнили, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В связи с чем был причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме 1,4 млрд тенге.

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Анастасия Московчук
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