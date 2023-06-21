Антикор: 350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении ОПГ в сфере транспортного контроля. Об этом Zakon.kz рассказали 21 июня 2023 года в Антикоррупционной службе.

Отмечено, что приговором суда и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Астане Кудайбергенов К. и его сообщница Шумбасова Б. осуждены к 10 годам лишения свободы.



"Оба обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, подделке диагностических карт и внесении ложных сведений в информационную систему о прохождении технического осмотра". Пресс-служба Антикора

Кроме того, другие тринадцать участников ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы, еще 4 лица приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Также приговором суда признаны виновными в получении взяток другие должностные лица.

"Всего ОПГ незаконно зарегистрировало порядка 350 тысяч автотранспортных средств. Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба Антикора

15 мая 2023 года сообщалось, что Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах. Тогда в ведомстве уточнили, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В связи с чем был причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме 1,4 млрд тенге.