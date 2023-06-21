Когда Большой Алматинский канал приведут в порядок
Фото: Zakon.kz
Городскую территорию Большого Алматинского канала почистят и даже, возможно, благоустроят сквером. Об этом на встречи с жителями Медеуского района 21 июня 2023 года заявил аким Алматы Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.
Местные жители пожаловались градоначальнику на то, что вдоль БАКа нет
зон для отдыха.
"От микрорайона Думан в сторону Бухтарминской улицы, вдоль БАКа нет никого благоустройства. Нам жителям этого района даже некуда выйти. Только рядом автопарк", – сказала жительница.
Аким города пообещал до конца 2026 года привести в порядок территорию канала.
"По БАКу у нас есть планы, сейчас проект заканчивается. Начиная в рамках границы Алматы, мы его приведем в порядок. Поэтапно мы начинаем движение от рощи Баума. Все, что касается БАКа и его территории, мы приведем в порядок. Проект у нас идет, включая до 2026 года", – сказал Ерболат Досаев.
Также градоначальник распорядился найти место, где можно организовать сквер.
"Я поручаю районному акиму, пусть посмотрит, где можно благоустроить, сквер сделать. К сожалению, придется чью-то территорию выкупать, у нас другого варианта нет. Либо на месте приводить в порядок", – добавил градоначальник.
Также на встрече заявлено, что районы в части Бухтармы, Кульжинки и Талгарского тракта будут преобразованы.
Ранее Ерболат Досаев поручил компании "Алматы су" разобраться с новыми застройками в районе Каменского плато.
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