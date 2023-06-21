Горький мед: пчеловоды просят помощи у государства

Отечественные пчеловоды утверждают, что сегодня отрасль переживает чуть ли не кризис. На местах чиновники вроде бы и хотят помочь, но не знают, как это сделать. Корреспондент Zakon.kz узнал, с какими проблемами сталкиваются пчеловоды и как живет единственная экопасека с медовым конвейером.

Отрасль, которая развивается сама по себе

Ответственный секретарь Национального союза пчеловодов Казахстана "Бал Ара" Елена Курганова утверждает, что пчеловодство развивается "само по себе". Чиновники всегда рассматривают эту отрасль исключительно, как производство меда. Но на самом деле смотреть нужно шире, как на опыление, ведь 80% растений в мире опыляются пчелами, и большинство продуктов тоже зависит от опыления. Оно влияет на качество и количество полученного урожая.

Фото: Zakon.kz

В областном управлении сельского хозяйства корреспонденту Zakon.kz сообщили, что на сегодня поддержка пчеловодства осуществляется только по направлению селекционно-племенная работа. В прошлом году по ней был только один заявитель. В целом в этом году на поддержку направления выделено 250 тыс. тенге с нормативом в 5 тыс. тенге за одну пчелосемью.



"Мы работаем по правилам государственной поддержки, которые разработаны министерством сельского хозяйства. С чем связан такой подход к отрасли, сказать не могу, это решается на уровне МСХ, мы только рассматриваем заявки и выдаем средства", – пояснил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Кайрат Исмаилов.

Фото: Zakon.kz

Между тем у пчеловодов немало проблем. Одной из них уже несколько лет является поиск полей с медоносами. За сезон приходится по 10 раз переезжать с места на место, наматывать по несколько сотен километров, чтобы найти подходящее место для пчел. Но даже если удается найти подходящее место, не всегда удается договориться с фермерами.



Фото: Zakon.kz

По словам председателя Костанайского филиала Национального союза пчеловодов Казахстана "Бал Ара" Сергея Петрова, сейчас в хозяйствах сеют самоопыляемые гречиху, подсолнечник и другие культуры. Кроме того, в последние годы пестицидами и гербицидами обрабатывают практически все культуры: рапс, горчицу, гречиху, подсолнечник, даже донник. В итоге все меньше мест, где можно ставить пчел на сбор меда с каждым годом. Пчел травят пестициды и гербициды, а мед, полученный на протравленных полях, сложно назвать полезным. Аграриев, которые хотят сотрудничать с пчеловодами, становится все меньше, а договариваться – все дороже. Сейчас надо обязательно заключить договор, без него многие хозяйства на поля не пускают. А расценки немалые, с каждого улья они должны отдать около килограмма меда независимо от того, получили его или нет.

Фото: Zakon.kz

"Чаще всего фермеры нас отправляют сразу в бухгалтерию, где нам предлагают подписать договор, по которому мы с каждой размещенной пчелиной семьи обязаны заплатить. Но сами при этом заранее не предупреждают о том, что в ближайшее время собираются косить культуры на сенаж или проводить химобработку. Нам приходится второпях уезжать, а потом к нам предъявляют претензии, что мы не заплатили. А с чего платить, меда мы не получили", – поделился пчеловод Анатолий Иванов.

Фото: Zakon.kz

Хотя Елена Курганова говорит, что в южных областях Казахстана, где активно развивается садоводство, уже поняли важность пчеловодства и опыления. Там фермеры сами стали приглашать пчеловодов и платить им за опыление. Возможно, потому, что чаще всего инвесторами садоводческих хозяйств являются иностранцы, которые понимают важность этого процесса. Фермеры Европы и Америки тоже платят пчеловодам, да и в советское время было понимание, что опыление является важным агротехническим приемом. Сегодня это потеряно.



"Нужно повышать уровень знаний сельхозпроизводителей, которые должны понимать, что, к примеру, опыление подсолнечника улучшит качество семян, что даст прибавку урожая от 20 до 80%", – пояснила Курганова.

Фото: Zakon.kz

По словам руководителя отдела животноводства УСХ Уразгали Нургазина, в управлении даже нет точных данных по количеству занятых в пчеловодстве костанайцев, они для отчетов берут данные статистики по производству меда. И только несколько лет назад для пчеловодов появились небольшие субсидии.



"Вопрос о необходимости поддержки развития той или иной отрасли АПК решает МСХ. Мы в свою очередь, при обращении пчеловодов, стараемся им помочь", – отметил Уразгали Нургазин.

Пошли своим путем

Пять лет назад союзу пчеловодов удалось найти надежного партнера в регионе и подписать меморандум о развитии и распространении медоносных трав с Карабалыкской опытной станцией. А три года назад пчеловоды получили земли в аренду и ушли в экологически чистые места. Сергею Петрову вместе с партнерами удалось начать с нуля создание экопасеки и устроить для пчел медоносный конвейер, то есть в одном месте посеять и посадить разные культуры и кустарники, которые цветут по очереди и позволяют пчелам работать с ранней весны до поздней осени.

Фото: Zakon.kz

На Дне поля, который прошел накануне в Михайловском заказнике Карабалыкского района Костанайской области, пчеловоды из соседних районов, журналисты и биологи увидели, как развивается уникальный проект по созданию экопасеки с медовым конвейером и получением экологически чистого меда.



"Наша пасека является единственной стационарной в Северном Казахстане. Раньше мы, как и все были кочевниками. Мы получили европейский сертификат и три года проходим все инспекции. У нас брали на анализы почву, травы и мед. И мы подтвердили экологическую безопасность. И каждый год расширяем перечень посеянных растений и посаженных кустарников", – отметил Сергей Петров.

Фото: Zakon.kz

По его словам, сегодня здесь растет более 50 видов растений и кустарников, среди них фацелия, белый донник, иссоп лекарственный, эхинация, кориандр, шалфей лесной, иван-чай, розовая и белая акации, барбарис. Кстати, мед из иссопа считается одним из лучших в мире и приравнен к лавандовому меду, а такое растение как синяк дает более 700 кг меда на гектар. Отличным медоносом является и чертополох.



"За три года мы посадили более 1 тыс. кустарников и деревьев, среди них барбарис, кизильник, пять видов акации, золотистая смородина. У нас есть все, что может расти в северном регионе. Из 300 гектаров имеющейся земли 220 мы уже засеяли и засадили. Возле пасеки все посадки поливаются водой из скважины и поэтому им легче прижиться, остальным культурам приходится выживать в естественной среде. В этом году наш конвейер заработает на 80-90%", – добавил пчеловод.

Фото: Zakon.kz

По словам Петрова, после первых неудачных опытов, здесь пришли к посадке многолетних растений. Таких как эспарцет, иссоп, козлятник, они растут на одном месте от семи до 25 лет, и сами воспроизводятся. В этом году они единственные в Казахстане, посадили такую кормовую культуру сильфия. Она растет на одном месте 50 лет и сама воспроизводится и ее можно размножать рассадой. Еще одна уникальная культура, которая уже "зацепилась" на пасеке – это сахалинская гречиха. Это многолетняя культура, корни которой уходят глубь до пяти метров и расходятся вширь. Она начинает цвести с августа и уходит в зиму, что позволяет пчелам сделать запас.



И отдых и польза

Понимая, что на одном экологическом меде большого дохода не получить, Петров и его команда начали развивать экологический туризм. Так, на территории пасеки появились апидомики. Это деревянные сооружения, внутри которых можно "поспать" на пчелах. В домиках сделаны две лежанки с открывающимся полотном, под ним находится полноценный улей, где трудятся пчелы. Для насекомых сделан вход снаружи в нижней части домика, поэтому внутрь они не попадают. А человек, лежащий на такой кровати, только слышит жужжание пчел под собой и исцеляется от их энергии.

Фото: Zakon.kz

"Еще в советское время физики-ядерщики доказали, что энергетическое поле пчел намного сильнее человеческого. И когда человек спит в апидомике, то пчелиное поле подавляет человеческое и идет коррекция работы организма на клеточном уровне. Некоторым людям хватает и 10 минут, чтобы почувствовать прилив энергии", – пояснил Сергей Петров.

На экопасеке активно используют и солнечную энергию. Благодаря солнечным панелям собирают ее и аккумулируют. А затем на ней работает освещение, насос в скважине, отопление и холодильники.

Фото: Zakon.kz

По словам Елены Кургановой, аналога у костанайского проекта нет ни в Казахстане, ни в Кыргызстане, ни в России. Это уникальный проект, который сделан с любовью к природе, пчелам, он вписан в местность. Его уникальность в том, что он ничего не нарушил, а только привнес необходимое и позволил развиваться не только растениям, но и насекомым и животным.

