Стоимость автостраховки будет зависеть от убыточности региона регистрации автомобиля с 2024 года

АРРФР постановлением от 7 июня 2023 года утвердило "Правила расчета поправочных коэффициентов по территории регистрации транспортного средства для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств", сообщает Zakon.kz.

Правила детализируют поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка, которые начнут действовать с 1 января 2024 года. Так, документом предусмотрено, что при расчете стоимости автостраховки внедрят новые поправочные коэффициенты, которые будут зависеть от убыточности региона страны:

"К коэффициентам по территории регистрации транспортного средства, указанным в пункте 3 настоящей статьи, для расчета страховой премии дополнительно применяются поправочные коэффициенты. Расчет поправочных коэффициентов производится организацией по формированию и ведению базы данных с учетом показателей убыточности по территории регистрации транспортного средства, таргетируемой убыточности и фактора достоверности в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа. Таргетируемая убыточность, фактор достоверности и поправочные коэффициенты утверждаются уполномоченным органом и публикуются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. Значение таргетируемой убыточности должно находиться в диапазоне от шестидесяти до восьмидесяти процентов. Страховщик вправе увеличить или уменьшить поправочные коэффициенты не более чем на десять процентов от значений, рассчитанных в соответствии счастью второй настоящего пункта, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа."

Правила определяют порядок расчета поправочных коэффициентов к коэффициентам по территории регистрации транспортного средства для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Предусмотрено, что расчет поправочных коэффициентов производит организация по формированию и ведению базы данных ежегодно на основании сведений о фактической убыточности по состоянию на 1 июля расчетного года отдельно по каждой территории регистрации транспортного средства и предоставляет в АРРФР по форме административных данных "Сведения о поправочных коэффициентах" не позднее пятого рабочего дня октября месяца каждого года.

При этом определен термин "фактическая убыточность" – коэффициент, характеризующий фактический показатель убыточности по территории регистрации транспортного средства по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Также дано понятие "фактическая убыточность" – коэффициент, характеризующий фактический показатель убыточности по территории регистрации транспортного средства по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

В документе определены формулы расчета поправочного коэффициента и фактической убыточности.

Так, фактическая убыточность рассчитывается ежемесячно организацией отдельно по каждой территории регистрации транспортного средства по договорам страхования, вступившим в силу в течение 12 последовательных месяцев, предшествовавших расчетному году, и предоставляется организацией в уполномоченный орган по форме административных данных "Сведения о фактической убыточности" не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем.

Страховые премии, используемые для расчета фактической убыточности, рассчитываются как страховые премии по договорам страхования, вступившим в силу в течение 12 последовательных месяцев, предшествовавших расчетному году с учетом расходов, связанных с расторжением договоров страхования.

Страховые выплаты относятся к договорам страхования, вступившим в силу в течение 12 последовательных месяцев, предшествовавших расчетному году.

Размеры поправочных коэффициентов, утвержденные уполномоченным органом и опубликованные на его официальном интернет-ресурсе, применяются страховщиками для корректировки коэффициента по территории регистрации транспортного средства при расчете страховой премии по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств.

Размеры поправочных коэффициентов, увеличенные или уменьшенные страховщиком в соответствии с пунктом 3-1 статьи 19 закона об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, утверждаются советом директоров страховщика и представляются в организацию в течение 3 рабочих дней с даты их утверждения.

Корректировка значения поправочных коэффициентов осуществляется страховщиками не чаще одного раза в год.

Организация в течение 5 рабочих дней после получения от страховщика информации об увеличении или уменьшении размеров поправочных коэффициентов изменяет значения поправочных коэффициентов страховщика в единой базе данных по страхованию.

Если страховщик не представил в организацию информацию об увеличении или уменьшении размеров поправочных коэффициентов, организация использует поправочные коэффициенты, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с пунктом 3-1 статьи 19 Закона об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, до окончания текущего календарного года.

Принятие документа дает возможность перейти с 2024 года к системе гибкой тарификации, что обеспечит адекватность стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые тарифы.

Постановление вводится в действие 1 января 2024 года.