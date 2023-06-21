Стоимость автостраховки будет зависеть от убыточности региона регистрации автомобиля с 2024 года
Правила детализируют поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка, которые начнут действовать с 1 января 2024 года. Так, документом предусмотрено, что при расчете стоимости автостраховки внедрят новые поправочные коэффициенты, которые будут зависеть от убыточности региона страны:
"К коэффициентам по территории регистрации транспортного средства, указанным в пункте 3 настоящей статьи, для расчета страховой премии дополнительно применяются поправочные коэффициенты.
Расчет поправочных коэффициентов производится организацией по формированию и ведению базы данных с учетом показателей убыточности по территории регистрации транспортного средства, таргетируемой убыточности и фактора достоверности в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Таргетируемая убыточность, фактор достоверности и поправочные коэффициенты утверждаются уполномоченным органом и публикуются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Значение таргетируемой убыточности должно находиться в диапазоне от шестидесяти до восьмидесяти процентов.
Страховщик вправе увеличить или уменьшить поправочные коэффициенты не более чем на десять процентов от значений, рассчитанных в соответствии счастью второй настоящего пункта, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа."
Правила определяют порядок расчета поправочных коэффициентов к коэффициентам по территории регистрации транспортного средства для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Предусмотрено, что расчет поправочных коэффициентов производит организация по формированию и ведению базы данных ежегодно на основании сведений о фактической убыточности по состоянию на 1 июля расчетного года отдельно по каждой территории регистрации транспортного средства и предоставляет в АРРФР по форме административных данных "Сведения о поправочных коэффициентах" не позднее пятого рабочего дня октября месяца каждого года.
При этом определен термин "фактическая убыточность" – коэффициент, характеризующий фактический показатель убыточности по территории регистрации транспортного средства по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Также дано понятие "фактическая убыточность" – коэффициент, характеризующий фактический показатель убыточности по территории регистрации транспортного средства по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
В документе определены формулы расчета поправочного коэффициента и фактической убыточности.
Так, фактическая убыточность рассчитывается ежемесячно организацией отдельно по каждой территории регистрации транспортного средства по договорам страхования, вступившим в силу в течение 12 последовательных месяцев, предшествовавших расчетному году, и предоставляется организацией в уполномоченный орган по форме административных данных "Сведения о фактической убыточности" не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем.
Страховые премии, используемые для расчета фактической убыточности, рассчитываются как страховые премии по договорам страхования, вступившим в силу в течение 12 последовательных месяцев, предшествовавших расчетному году с учетом расходов, связанных с расторжением договоров страхования.
Страховые выплаты относятся к договорам страхования, вступившим в силу в течение 12 последовательных месяцев, предшествовавших расчетному году.
Размеры поправочных коэффициентов, утвержденные уполномоченным органом и опубликованные на его официальном интернет-ресурсе, применяются страховщиками для корректировки коэффициента по территории регистрации транспортного средства при расчете страховой премии по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств.
Размеры поправочных коэффициентов, увеличенные или уменьшенные страховщиком в соответствии с пунктом 3-1 статьи 19 закона об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, утверждаются советом директоров страховщика и представляются в организацию в течение 3 рабочих дней с даты их утверждения.
Корректировка значения поправочных коэффициентов осуществляется страховщиками не чаще одного раза в год.
Организация в течение 5 рабочих дней после получения от страховщика информации об увеличении или уменьшении размеров поправочных коэффициентов изменяет значения поправочных коэффициентов страховщика в единой базе данных по страхованию.
Если страховщик не представил в организацию информацию об увеличении или уменьшении размеров поправочных коэффициентов, организация использует поправочные коэффициенты, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с пунктом 3-1 статьи 19 Закона об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, до окончания текущего календарного года.
Принятие документа дает возможность перейти с 2024 года к системе гибкой тарификации, что обеспечит адекватность стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые тарифы.
Постановление вводится в действие 1 января 2024 года.