Он ее тренер, она его муза. Вдохновляющая история алматинцев о любви и победах

В Алматы живет удивительная семья спортсменов: наставнику 66 лет, а его подопечной – 33. За плечами влюбленных сотни побед, десятки спасенных жизней и моменты, когда приходилось все начинать с нуля. Корреспондент Zakon.kz побывала в гостях у Шахнозы Курбановой и Валерия Васильева.

Шахноза и Валерий познакомились 17 лет назад. Тогда тренер по современному пятиборью взял себе в команду юную, не умеющую плавать, атлетку с разбитым коленом. За все эти годы напарники добились небывалых высот в спорте, обколесив весь мир и забрав лучшие награды с чемпионатов. Буквально недавно пара 22 дня была на международных соревнованиях во Франции, Германии и Чехии, откуда привезли сразу четыре медали. Но путь к успеху оказался не так легок. Сегодня спортсмены разделяют друг с другом не только победы, но и жизнь, быт и проблемы. А теперь все по порядку.

В большой город с заветными мечтами

Шахноза Курбанова родилась в Туркестане. С детства увлечена спортом. Но мама была против выбора дочери, хотела, чтобы она стала педиатром. Поддержал ее отец. Даже отправил жить в спортивную школу-интернат Алматы.

"Карьера началась с баскетбола, я дошла до кандидата в мастера спорта. Потом обгоняла всех бегунов. Выиграла республиканские соревнования. Так, меня пригласили в спортивную школу Шымкента. Но я не хотела жить в этом городе, поэтому отказалась. Через месяц позвали в Алматы. Папа посадил меня в автобус и одну отправил в большой город, который я практически не знала. Поступила в школу-интернат для одаренных в спорте детей имени Каркена Ахмедова". Шахноза Курбанова

В новом городе у Шахнозы не было ни родственников, ни знакомых. Начинать пришлось с нуля. Спортсменка признается, что была цель – достичь высших побед, поэтому ее ничего не останавливало.

Фото: Из личного архива Шахнозы Курбановой и Валерия Васильева

"Девушка мулаточка, приятненькая"

В 2006 году Шахноза занималась легкой атлетикой, показывала хорошие результаты. Однако из-за травмированной ноги тренеры не питали больших надежд и перестали уделать ей внимания. Но кто-бы мог подумать, что эта рана обернется для нее судьбоносной.

"Тренер забросил наши занятия. Я чувствовала опустошение. Показывала результаты, а тут из-за травмы стала ненужной. Колено болело и мне посоветовали плавать". Шахноза Курбанова

Студентку заметил Валерий Васильев. В то время он был главным тренером по современному пятиборью. Это как раз тот период, когда подводницы параллельно переходили на современное пятиборье. И в команду нужны были еще участницы.

"Мы с коллегой разговаривали, я спросил, может у него есть какие-нибудь предложения. Присмотрелся, гляжу такая мулаточка, приятненькая. Друг говорит, у нее колено больное. Я говорю: "Отдай". Валерий Васильев





Фото: Из личного архива Шахнозы Курбановой и Валерия Васильева

Взлеты и падения



Так Шахноза пришла в подводный спорт и современное пятиборье. Парадокс в том, что за это дело она взялась, не умея плавать. Но буквально за короткое время достигла пика.

"Начали с нуля. Она параллельно осваивала два вида спорта. По пятиборью дошла до КМС, но результаты в подводном плавании у нее доминировали. Я заметил в ней: целеустремленность, умение выдерживать любые виды тренировок, при этом не жаловаться". Валерий Васильев

В студенческие годы Шахноза усердно не только тренировалась, но и работала - вела младшие группы.

"Сама оплачивала квартиру. И с учебой нужно было преуспевать. Но спорт был на первом месте. В шесть утра шла на тренировку, потом занятия, работа, и вновь до ночи я посещала тренировку. Был стимул, поэтому усталости не знала. Подружки звали в кино, кафе. Но у меня был строгий режим". Шахноза Курбанова

Спортсменка рассказывает о своих первых серьезных достижениях и казусах, ставших уроком на всю жизнь.

"Шквал эмоций на чемпионате Европы - Испания 2012 год. Стою на пьедестале международной арены. Слезы. Это крутые впечатления, когда ты смотришь на всех с высоты. И внутреннее доверие к себе еще выше поднимается. Но были и другие страсти. Через год на том же чемпионате Европы меня жестко подставили соперники. Должна была занять второе место в упражнении ориентиры, но приплыла без буйка. Оказалось, когда снаряжения оставили на акватории, его порезали. И из-за того, что я финишировала без буйка, результат аннулировали. С тех пор мы всегда на чеку". Шахноза Курбанова





Фото: Из личного архива Шахнозы Курбановой и Валерия Васильева

Соревновалась беременной



Шахноза Курбанова настолько была увлечена спортом, что строить отношения не планировала, тем более выходить замуж. Однако Валерий Васильев стал для нее настоящей опорой. Девушка нашла в нем наставника, друга, психолога и супруга. Даже большая разница в возрасте – 33 года, для пары не стало преградой создать семью.

"У человека я протренировалась все юношество. Не обращала на него внимания, но видимо он заметил и не подпускал ко мне ни одного парня. После 20 лет у меня щелкнуло, потому что было красивое ухаживание, открывание двери, уважение. Но до последнего думала, что, наверное, отношения ему не интересны, потому что человек был намного старше, не был женат". Шахноза Курбанова

Совместная жизнь внесла свои коррективы в спорт. Как признается женщина: дом, быт, тренировки, семья, а потом и дети – легли тяжелым грузом на ее хрупкие плечи. И справляться со всем стало настоящим испытанием.

"Что с сыном, что с дочкой, я выступала беременной. В 2013 году на чемпионате мира проплыла, когда срок был 1,5 месяца. О беременности не знали. Была ужасная истерика. Муж не мог понять, что происходит. Оказывается, это были гормоны, токсикоз. Там взяла серебряную медаль. Аналогичная ситуация произошла в 2019 году на кубке Европы". Шахноза Курбанова





Фото: Из личного архива Шахнозы Курбановой и Валерия Васильева

После родов спортсменке пришлось сразу возвращаться в строй. Вновь отвоевывать потерянные лидирующие позиции было нелегко. Порой Шахнозе хотелось сдаться.



"Карта - одно из самых сложных упражнений, мы лидеры во всем мире по этому упражнению. После родов мне пришлось в шесть месяцев перестать кормить грудью, а когда ребенку было восемь месяцев я уже уехала на соревнования в Европу. Так вот тогда мы завалили эту карту по техническим причинам. Вроде ты всю жизнь в спорте, но мышцы другие, как будто ты никогда не тренировался. Хотела завязать со спортом, истерила, но собралась. Вот что значит родить человека и за это я глубоко уважаю женщин-спортсменок". Шахноза Курбанова

Сейчас у супругов двое детей: девятилетний сын Тимурлан и трехлетняя дочь Татьяна. Мальчик учится в казахской школе, у него уже 27 медалей по плаванию и подводному спорту. 17 июня 2023 года на международном детском конкурсе талантов в Стамбуле (Турция) Тимурлан занял первое место за игру на домбре.

Фото: Из личного архива Шахнозы Курбановой и Валерия Васильева

Спасли жизнь, благодарность не получили



Помимо прочего алматинка - ефрейтор, служит в Центральном спортивном клубе с 2018 года. Каждое лето она отправляется на сборы на Капчагай. И очень часто наблюдает за тем, как родители, сами не умея плавать, берут маленьких детей на развлекательные бананы, катамараны или скутеры.

"Бабушка с дедушкой весте с двухлетним внуком перевернулись на скутере. Шахноза вытащила сначала ребенка, потом взрослых. Транспортировали их на берег. Шахноза ушла дальше тренироваться. Ко мне подходят взрослые и говорят, мол, а почему скутер бросили, не принесли. Даже спасибо не сказали за спасенные жизни". Шахноза Курбанова





Фото: Из личного архива Шахнозы Курбановой и Валерия Васильева

Супруги признаются, что спасали и пьяных, и трупы видели на дне, тогда звонили в МЧС. Но чаще всего в зоне риска остаются дети.

"В бассейне та же техника безопасности. Как-то плавала на тренировке и увидела, что мама своей семилетней дочке доверила четырехлетнюю. Малышка споткнулась и упала в бассейн. Сестра не могла ничего сделать. И таких ситуаций в моей жизни было раз пять". Шахноза Курбанова

Заслуга тренера

Шахноза улыбаясь говорит, что мама, которая раньше была против спорта, сейчас гордится дочерью, и даже присматривает за ее детьми, пока она уезжает на соревнования. За свои достижения в спорте и карьере Шахноза благодарит супруга, все благодаря его наставничеству и поддержке. Валерий Васильев дважды заслуженный тренер: по подводному спорту им стал в 1988 году, а по современному пятиборью в 2002 году. Он воспитал 10 заслуженных мастеров спорта, 43 мастеров спорта международного класса.

"Хотелось бы поблагодарить президента "Ассоциации подводного плавания РК" Раимбека Баталова, который каждый год помогает нам. Если бы не он, то этого вида спорта Казахстане не было бы. В Казахстане огромная проблема в том, что всех тренеров пенсионного возраста увольняют. Данная ситуация была со мной. Но мне помог наш президент, благодаря нему я до сих пор работаю и имею возможность показывать результаты. И в свои 66 лет, я дам фору любому 30-летнему". Валерий Васильев

Тренер обозначил ряд других проблем в отрасли. Это прежде всего финансовая проблема, логистика города, отсутствие баз, недостаточность спортивного снаряжения.

"К спортсменам, которые завоевывает золотые медали, относятся как к чему-то рядовому. А этот человек поднял флаг нашей страны на мировой арене. Также общая проблема в спорте - это глубокое расхождение между олимпийскими и не олимпийскими видам спорта. Мы воспитываем поколение, показываем одинаковые результаты, и когда ребенок приходит и говорит у вас не олимпийский вид спорта и уходит, становится обидно". Валерий Васильев

Медалей много не бывает

Двигаться вперед чемпионку вдохновляют путешествия. Благодаря спорту ей удается увидеть самые красивые страны. Недавно она побывала во Франции, Германии и Чехии. На этих международных соревнованиях ей удалось выиграть четыре медали: серебро во Франции, серебро и золото в двух упражнениях в Германии, золото в Чехии.

"На этих соревнованиях выступали сильнейшие подводники мира. Сначала мы находились на четвертом месте в национальном и клубном зачетах. По очкам нас выигрывали три сборные: Чехия, Германия и Украина. Перед последним стартом в Чехии, в первый день, мы завоевали три бронзовые медали. Подошел ко мне один тренер, не буду называть какой страны, похлопал по плечу и сказал: "Ничего страшного, не всегда же тебе нас выигрывать". Я промолчал. На второй день выступали и завоевали четыре золотые медали. Я пришел к этому тренеру и сказал: "Тренируйся, братан, тренируйся". Валерий Васильев

Фото: Из личного архива Шахнозы Курбановой и Валерия Васильева

Теперь в копилке Шахнозы 93 медали из международных и республиканских соревнований. Позади три старта, по итогам которых Казахстан на втором месте по национальному зачету и первом по клубному. Шахноза сейчас в рейтинге пяти сильнейших спортсменов мира по этим зачетам, а по упражнению карта на первом месте. Впереди еще два этапа и примут ли участие наши спортсмены, зависит от финансирования государства. Есть желание, но нет условий. Жительница Алматы намерена стать чемпионкой мира. Сейчас эту позицию удерживает Россия. Сильны и конкуренты из Германии, Чехии, Хорватии, Венгрии, Австрии.



"С 1992 года Казахстан не уступал лидерство. В 1994 году подводился общекомандный итог на чемпионате мира, спортсмены награждались, очки складывались, и считали, кто выиграет. И среди 18 команд, Казахстан впервые поднял флаг. У нас 14 чемпионов мира". Валерий Васильев

И шансы не отдавать победу другим велики. Однако сделать это не позволяет отсутствие материально-технической базы. Все эти годы нашим спортсменам приходится тренироваться в чужих странах.

"Западные страны хорошо финансируются. В той же России 58 центров подводного спорта с 50-метровыми бассейнами. Мы едем тренироваться в Таиланд, там олимпийские бассейны для подводника, одна дорожка для каждого спортсмена". Шахноза Курбанова

Мечта юной спортсменки открыть 50-метровый бассейн, чтобы в Казахстане функционировал центр подводного плавания. Это позволит в стране проводить чемпионаты мира и пропагандировать Казахстан на международной арене. Так, по словам Шахнозы, еще больше землян увидят красоты нашей страны.