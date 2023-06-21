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Законодательство РК

"Казахтелеком" навязывал модемы: антимонопольщики приняли меры

"Казахтелеком" навязывал модемы: антимонопольщики приняли меры  Фото: pixabay
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане проверил услуги АО "Казахтелеком" по предоставлению аренды устройства для доступа к интернету. В результате было установлено, что компания навязывала абонентам модемы, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 21 июня 2023 года отмечается, что "Казахтелеком" предоставлял свое оборудование "в обязательном порядке в аренду абоненту", тем самым нарушая правила оказания услуг.

"Таким образом, в действиях АО "Казахтелеком" были усмотрены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, а именно злоупотребления доминирующим положением, которые ущемляют законные права неопределенного круга потребителей".Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК

В результате, как уточнили в агентстве, компании направили уведомление о необходимости устранения нарушений. Теперь абоненты могут не брать в аренду модемы компании.

18 мая 2022 года в прокуратуре Алматы проанализировали деятельность автосалонов. Как оказалось, покупатели новых легковых автомобилей в Казахстане нередко сталкиваются с навязыванием в салонах дополнительных услуг, устройств или аксессуаров. В итоге в ведомстве заявили, что автодилер не должен навязывать дополнительные услуги и аксессуары.

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