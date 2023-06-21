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Четыре иностранца погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Четыре иностранца погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
В Актюбинской области в результате ДТП погибли четыре иностранца, в том числе двое детей, еще четверо – пострадали. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в областном департаменте полиции.

Авария произошла 21 июня примерно в 8:15 на 631 км автодороги Самара – Шымкент в районе пос. Кобда.

"Водитель автомашины Hyundai Starex, гражданин Республики Таджикистан, не справился с управлением и допустил опрокидывание".Пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП двое пассажиров, в том числе 15-летняя девушка, скончались на месте происшествия. Шесть человек с различными травмами были доставлены в ЦРБ Кобдинского района, где двое, в том числе несовершеннолетний, скончались.

Три иностранца погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

По предварительной версии, водитель автомашины управлял транспортным средством в утомленном состоянии.

Департамент полиции Актюбинской области призывает водителей транспортных средств строго соблюдать Правила дорожного движения.

20 июня на трассе республиканского значения Алматы – Екатеринбург, не доезжая 20 км до Караганды, произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Столкнулись автомобили Toyota Camry и Nissan.

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Динара Халдарова
Самара Актюбинская область Шымкент
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