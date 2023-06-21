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Международные встречи высокого уровня по Сирии будут проходить вне Казахстана

Казахстан Астанинский процесс Сирия завершение Фото: primeminister.kz
В Астане 21 июня страны-гаранты мирного урегулирования сирийского конфликта сообщили о том, что международные встречи высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса будут проходить вне пределов Казахстана, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции по итогам 20-й международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса вице-министр иностранных дел Канат Тумыш сообщил о том, что на переговорах в Астане достигнуты все поставленные цели. 

"С января 2017 года по сегодняшний день по договоренности стран-гарантов – Ирана, России и Турции и при поддержке ООН организовано 20 раундов международных встреч по Сирии, 18 из которых проведено в Казахстане. Первоначальные цели переговоров в рамках Астанинского формата по Сирии – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и снижение человеческих потерь на сегодняшний день полностью выполнены".Канат Тумыш

По словам вице-министра, Астанинский процесс за 6 лет показал миротворческий потенциал Казахстана. Сегодня ситуация вокруг Сирии кардинально меняется. Одним из аргументов является стремление арабских государств возродить дипломатические отношения с Дамаском. 

"Постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей. Принимая во внимание достигнутые успехи, в том числе – возвращение Сирии в арабскую семью, предлагаем официально объявить очередное 20-е заседание по Сирии последним в Астане в рамках Астанинского формата".Канат Тумыш

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что  Астанинский формат переговоров будет продолжен, но встречи будут проходить не в Астане.

"Нельзя сказать, что Астанинский формат завершен. Он будет продолжать свою эффективную работу по Сирийскому урегулированию. Мы благодарны властям Казахстана за предоставленную возможность в течение 6 лет проводить эти встречи в Казахстане. Но если решение казахстанской стороны таково, что нужно переносить переговоры на другую площадку, мы проконсультируемся и подберем (другое место – Прим. ред). Она пройдет в Астанинском формате, в рамках взаимодействия трех стран-гарантов – России, Турции и Ирана, и он доказал свою эффективность. Встречи могут проходить на ротационной основе, это может быть Москва, Тегеран, Анкара, может быть Дамаск". Александр Лаврентьев

В совместном заявлении стран-гарантов переговорного процесса по Сирии отмечено, что 21-я встреча в рамках Астанинского формата запланирована на вторую половину 2023 года. 

8 мая Лига арабских государств возобновила членство Сирии в данной организации

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Астана Казахстан Сирия
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