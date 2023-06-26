"Странные приоритеты" и "шокирующие ошибки": как в западных СМИ критикуют ВОЗ

Ряд экспертов высказались в западной прессе с критикой Всемирной организации здравоохранения: их претензии были связаны с низкой результативностью дорогостоящих программ и непрофессиональными проектами в сфере общественного здоровья по всеми миру.

Мартин Каллип, который является членом международного "Альянса по защите налогоплательщиков" и бывшим председателем британской благотворительной организации The New Nicotine Alliance, высказался в своей колонке для "Вашингтон Таймс" о "странных приоритетах" ВОЗ, в частности, ее руководителя Тедроса Адханома Гебрейесуса.



"Он был избран без возражений в мае прошлого года на второй пятилетний срок, несмотря на ряд грубых политических ошибок, допущенных под его руководством. Например, Всемирная организация здравоохранения вызвала всеобщие насмешки, когда ее генеральный директор назначил жестокого зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе "послом доброй воли", – отмечает автор.

Каллип также указывает на провалы организации в борьбе с пандемией коронавируса.

"ВОЗ с треском провалила борьбу со вспышкой COVID-19. Вместо своевременной реакции на опасные сигналы о новом вирусе уже в январе 2020 года, когда стало ясно, что другие страны, кроме Китая, сообщают о случаях ковида, ВОЗ потратила драгоценное время на публикацию серии из 14 твитов об опасностях вейпинга, включая такие дилетантские утверждения, как якобы жидкость для электронных сигарет легко воспламеняется или якобы пары вейпов смертельны для прохожих. Доказано, что с научной точки зрения каждое из этих заявлений является ложным", – пишет публицист.

По его мнению, это не единственный случай, когда руководители ВОЗ неправильно расставляют приоритеты.

"Мистер Тедрос в настоящее время продолжает участвовать в поддержке крестового похода своей организации против альтернативных никотиновых продуктов, помогающих миллионам курильщиков бросить курить по всему миру", – подчеркивает Каллип.

По его мнению, вместо продвижения инновационных подходов в охране общественного здоровья организация "тратит время на сотрудничество с жестокими режимами" (как пример, приводится режим в КНДР, или бывший президент Филлиппин Родриго Дутерте и его внесудебные казни), которые, мягко говоря, трудно назвать ориентиром в сфере здравоохранения.

На недавнюю инициативу ВОЗ с призывом "выращивать продукты, а не табак" отреагировал известный британский медицинский ученый Клайв Бейтс, который консультировал правительство Великобритании. В своей колонке он высмеял объявленную во Всемирный день борьбы с табаком кампанию ВОЗ: "При ближайшем рассмотрении это выглядит не как серьезная инициатива в сфере общественного здоровья, а как череда безосновательных высказываний необразованных активистов".

По его словам, выращивание табака никак не влияет на воздействие курения на здоровье населения, а отпускные цены на табак на фермах значительно ниже 1 цента США за сигарету, то есть "слишком низкие", чтобы повлиять на спрос в результате колебаний – "это простая экономика".

"Важно, чтобы Всемирная организация здравоохранения функционировала как надёжный и нейтральный орган, решающий проблемы на международном уровне. Она должна играть важнейшую роль в международной системе как главный защитник общественного здравоохранения. И она не должна играть в инфантильные риторические игры, как какая-нибудь наивная активистка неправительственной организации. Фундаментальный недостаток серьезности не сослужит ВОЗ хорошей службы ни в табачной политике, ни в любой другой области", – предупреждает доктор Бейтс.

Примечательно, что недавно авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ), авторы которой утверждают, что за 20 лет РКБТ так и не достигла поставленных целей.