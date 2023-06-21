Главное за день: расходы на "Қазақстан барысы", новый вице-министр энергетики, непьющие села

Законность расходования более миллиарда тенге на турниры "Қазақстан барысы" проверяет АФМ. Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана. В СКО два села отказались от употребления спиртных напитков. Главные события 21 июня – в подборке Zakon.kz.

Будни президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Государственный визит Штайнмайера продолжится в Мангистауской области.

Также 21 июня Токаев принял участие в Международном форуме волонтеров в Астане. Мероприятие призвано стать крупнейшей площадкой для обмена опытом волонтеров из более 30 зарубежных стран и всех регионов Казахстана. На полях форума планировалось обсудить перспективы развития волонтерства и взаимодействия международных добровольческих организаций.

В ходе мероприятия глава государства указал на необходимость стимулировать волонтерскую деятельность на законодательном уровне и уделять больше внимания поддержке международного сотрудничества в волонтерской деятельности.

Проверка законности расходов на турниры "Қазақстан барысы"

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматы в рамках досудебного расследования проводит проверку законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы".

Как сказано в сообщении агентства за 21 июня 2023 года, проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.

Новый вице-министр энергетики

Как рассказали в пресс-службе правительства РК, новым вице-министром энергетики назначен Ерлан Аккенженов.

С июля 2022 года по настоящее время он занимал должность начальника Управления маркетинга нефтепродуктов АО "НК "КазМунайГаз".

Вырос средний размер пенсии



Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 881 тенге, базовой пенсии – 37 862 тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В мае средний размер совокупной пенсии составлял 120 686 тенге.

Депутаты возмутились работой министра энергетики

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 21 июня предъявили претензию министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву за то, что он еще ни разу не выехал ни в Риддер, ни в Экибастуз, ни в другие проблемные регионы.

Едил Жанбыршин заявил, что Алмасадам Саткалиев не готов к пленарному заседанию, так как не дал конкретных ответов на вопросы депутатов. Он посчитал, что ведомство работает "в кабинете".

Алмасадам Саткалиев принял замечание депутата и добавил, что график визитов проблемных объектов уже разработан и согласован с акиматами, однако спикера Мажилиса Ерлана Кошанова этот ответ не устроил.

Антимонопольщики проверили услуги "Казахтелекома"

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане проверил услуги АО "Казахтелеком" по предоставлению аренды устройства для доступа к интернету. В результате было установлено, что компания навязывала абонентам модемы, тем самым нарушая правила оказания услуг.

Агентство усмотрело в действиях компании признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, а именно злоупотребления доминирующим положением, которые ущемляют законные права неопределенного круга потребителей.

В результате "Казахтелекому" направили уведомление о необходимости устранения нарушений. Теперь абоненты могут не брать в аренду модемы компании.

Почему руководство ЦГКБ не сняли с должности после выявления ВИЧ

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему до сих пор руководитель городского управления общественного здравоохранения и руководство ЦГКБ находятся на местах. Он отметил, что расследование по факту выявления пациентов с ВИЧ продолжается, а для того, чтобы снимать кого-то с должности, нужно сначала разобраться, где был источник заражения.

Акимат Талдыкоргана опроверг слова министра Карабаева об износе автобусов

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкоргана прокомментировали высказывание министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева касательно качества общественного транспорта в городе. Накануне глава МИИР сообщил, что износ автопарка в городе составляет 70%. Вместе с тем в акимате Талдыкоргана с заявлением министра не согласились и представили данные, согласно которым износ автобусов по городу составляет 45%.



Усиленное патрулирование в дни школьных выпускных

В МВД РК заявили, что в регионах и городах Казахстана для обеспечения порядка в дни, когда школьники отмечают выпускные, полицейские будут нести усиленную службу.

Также начальник Управления адмполиции при МВД Асет Оспанов призвал родителей и детей соблюдать закон и порядок в этот период.

Отказ от алкоголя в двух селах СКО

В селе Карасай батыра Айыртауского района области сельчане не пьют уже пять лет, а в Бирлестике – семь. Здоровая инициатива в обоих селах исходила от аксакалов, которых поддержали остальные жители. За эти годы, отмечают сельчане и участковые, в селах нулевая преступность.

Мир

Еврокомиссия предложила новую стратегию обеспечения экономической безопасности ЕС, которая должна ограничить торговлю и обмен технологиями с недружественными Западу странами. Евросоюз в рамках новой стратегии намерен "защитить себя от экономических рисков с использованием мер защиты торговли, контроля иностранных инвестиций и собственного экспорта".

Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Заявление прозвучало всего через день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

Бывший генеральный директор Nissan Карлос Гон, который бежал из Японии в Ливан после обвинений в финансовых нарушениях, подал в суд на своих бывших работодателей. Гон потребовал возмещения ущерба в размере 1 млрд долларов, обвинив работодателей в клевете.

В Узбекистане депутаты приняли закон, смягчающий требования к использованию флага страны – его предложено разрешить вывешивать в домах и машинах, наносить на одежду, использовать на семейных и других мероприятиях. Его должен одобрить Сенат.

В немецком таблоиде Bild ожидаются сотни сокращений. Компания Axel Springer сообщила сотрудникам, что некоторые должности "больше не будут существовать в том виде, в котором они существуют сегодня" – их заменят искусственным интеллектом.

Спорт

Казахстанский теннисист Александр Бублик сыграл в рамках первого круга на травяном турнире одиночного разряда в Халле, Германия, и разгромил соперника из Хорватии. Встреча Бублика (48-я ракетка мира) с хорватским спортсменом Борной Чоричем (14-я ракетка мира) прошла в рамках 1/16 финала турнира.

Мужская команда Казахстана заняла второе место на чемпионате Азии по фехтованию. Для страны это пока единственная награда на первенстве континента-2023, которое проходит 17-22 июня в китайском Уси. На чемпионате Азии по фехтованию Казахстан представляют 19 спортсменов. Турнир завершится 22 июня.



В Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24, по итогам которой определены соперники казахстанских клубов "Астана" и "Тобол" в этих турнирах. Соперником "Астаны" по первому отборочному раунду Лиги чемпионов нового сезона стал грузинский коллектив "Динамо". Первый поединок запланирован на 11/12 июля в Астане, а ответный – 18/19 июля в Тбилиси. "Тобол" в стартовом раунде Лиги конференций УЕФА встречается с финской командой "Хонка". Двухматчевое противостояние начнется 13 июля в Казахстане, а ответная игра пройдет 20 июля в Финляндии.

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