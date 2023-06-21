Подводные шумы обнаружили при поиске пропавшей субмарины
Береговая охрана США сообщила о развитии событий в поисках подводного аппарата "Титан", заявив, что шумы, обнаруженные канадским самолетом P-3, находились в зоне поиска в Атлантическом океане.
Охрана сообщила, что для поиска источников неописанных звуков задействовали дистанционно управляемые аппараты.
"Эти поиски дали отрицательные результаты, но они продолжаются".Береговая охрана США
Данные с самолета P-3 были переданы ВМС США для дальнейшего анализа, чтобы помочь в будущих планах поиска.
Канадские и американские власти ведут поиски исследовательского подводного аппарата с пятью людьми на борту с тех пор, как он пропал в воскресенье. Субмарина направилась на поиски обломков пассажирского лайнера "Титаник", затонувшего в Северной Атлантике 15 апреля 1912 года.
Во вторник представители Береговой охраны США сообщили, что кислорода на судне осталось менее чем на 40 часов.