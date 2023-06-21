Подводные шумы обнаружили при поиске пропавшей субмарины

Канадский самолет морского наблюдения, ведущий поиск пропавшего в выходные подводного аппарата в Северной Атлантике, "обнаружил подводные шумы", сообщает Zakon.kz.

Береговая охрана США сообщила о развитии событий в поисках подводного аппарата "Титан", заявив, что шумы, обнаруженные канадским самолетом P-3, находились в зоне поиска в Атлантическом океане.



Охрана сообщила, что для поиска источников неописанных звуков задействовали дистанционно управляемые аппараты.

"Эти поиски дали отрицательные результаты, но они продолжаются". Береговая охрана США

Данные с самолета P-3 были переданы ВМС США для дальнейшего анализа, чтобы помочь в будущих планах поиска.

Канадские и американские власти ведут поиски исследовательского подводного аппарата с пятью людьми на борту с тех пор, как он пропал в воскресенье. Субмарина направилась на поиски обломков пассажирского лайнера "Титаник", затонувшего в Северной Атлантике 15 апреля 1912 года.

Во вторник представители Береговой охраны США сообщили, что кислорода на судне осталось менее чем на 40 часов.

