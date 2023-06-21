Трудоустраивать безработных будут агентства занятости по договору аутсорсинга

Приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения от 13 июня 2023 года утверждены "Правила организации и финансирования аутсорсинга услуг в сфере занятости населения", сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, аутсорсинг услуг в сфере занятости населения – комплекс мероприятий, направленных на передачу услуг центром трудовой мобильности частным агентствам занятости на основании договора об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения.

Центр трудовой мобильности размещает на электронной бирже труда (ЭБТ) объявление о проведении аутсорсинга услуг в сфере занятости населения.

Объявление публикуется еженедельно по средам и содержит следующую информацию:

наименование центра трудовой мобильности, юридический адрес, контактные данные, ФИО ответственного лица;

перечень услуг, предлагаемых в рамках аутсорсинга услуг;

количество лотов и безработных в них по категориям, сгруппированных по профессиям;

проект договора об аутсорсинге услуг;

сроки проведения аутсорсинга услуг.

Центр трудовой мобильности распределяет безработных на категории, исходя из предполагаемой длительности периода безработицы.

Процедура аутсорсинга

Центр трудовой мобильности проводит аутсорсинг услуг на ЭБТ по понедельникам с 9.00 до 18:30 часов согласно перечню услуг, предлагаемых в рамках аутсорсинга услуг в сфере занятости населения. В данный перечень вошли:

Оказание услуг по трудовому посредничеству в отношении зарегистрированных безработных.

Проведение социальной профессиональной ориентации.

Частные агентства занятости, претендующие на участие в аутсорсинге услуг, регистрируют личный кабинет на ЭБТ, посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Для проведения аутсорсинга услуг центр трудовой мобильности формирует лоты из числа, зарегистрированных безработных, давших согласие на содействие в трудоустройстве через аутсорсинг услуг.

Лот состоит не более чем из 30 человек, в котором количество безработных второй и третьей категорий составляет не менее 30%.

Частное агентство занятости подает заявки на выбранные лоты, но не более чем на 3 лота в один день. Выбор лотов частное агентство занятости удостоверяет ЭЦП. При этом они обязаны предоставить документы, подтверждающие соответствующий опыт, материальные и трудовые ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения.

Центр трудовой мобильности в течение 2 рабочих дней с даты подачи заявки на выбранный лот частным агентством занятости рассматривает соответствие частного агентства занятости квалификационным требованиям.

По результатам рассмотрения центр трудовой мобильности допускает его к участию в аутсорсинге.

Центр трудовой мобильности отказывает частному агентству занятости в участии в аутсорсинге услуг в случаях:

не соответствия частного агентства занятости квалификационным требованиям;

если частное агентство занятости подтвердило выбор лота не первым в течение срока;

установления недостоверности документов и сведений, представленных частным агентством занятости;

невыполнение обязательств по ранее заключенным договорам об аутсорсинге.

Договор об аутсорсинге

Центр трудовой мобильности направляет частному агентству занятости, соответствующему квалификационным требованиям и подтвердившему выбор лота первым, уведомление в его личный кабинет и проект договора об аутсорсинге услуг на ЭБТ в течение 1 рабочего дня по истечении сроков рассмотрения на соответствие частных агентств квалификационным требованиям.

Если частное агентство занятости не подписало (не удостоверило ЭЦП) проект договора об аутсорсинге услуг в течение 2 рабочих дней со дня получения его посредством ЭБТ, центр трудовой мобильности отзывает направленный частному агентству занятости проект договора об аутсорсинге услуг и направляет его посредством ЭБТ частному агентству занятости, соответствующему квалификационным требованиям и зафиксированному следующим по порядку по выбору лота.

Договор об аутсорсинге услуг заключается между центром трудовой мобильности и частным агентством занятости.

Центр трудовой мобильности размещает на ЭБТ информацию о заключении договора об аутсорсинге услуг в течение 10 рабочих дней со дня его заключения.

Центр трудовой мобильности в течение 1 рабочего дня уведомляет безработных об оказании им услуг в рамках аутсорсинга услуг и предоставляет контактные данные соответствующего частного агентства (телефон, мобильная связь, электронная почта).

Также центр трудовой мобильности в течение 1 рабочего дня предоставляет частному агентству, с которым заключен договор аутсорсинга, лот безработных со списком безработных и информацией, необходимой для оказания услуг, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения с указанием дня, месяца, года рождения;

адрес места жительства с указанием наименования области, района, населенного пункта, улицы, номера дома, номера квартиры;

телефон;

адрес электронной почты (при наличии);

образование с указанием полученной специальности;

опыт работы, с указанием наименования работодателей, дату приема на работу и увольнения, наименования должностей (при наличии);

участие в активных мерах содействиях занятости;

сведения о прохождении профессиональной ориентации и ее итоги;

сведения о выданных направлениях на подходящую работу с указанием наименования работодателей, должностей (профессий);

ожидания безработного по желаемой должности (профессии) с указанием ожидаемых суммы заработной платы и места работы.

Частное агентство занятости обязано трудоустроить безработного в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

Финансирование аутсорсинга услуг

Частное агентство занятости в течение 3 рабочих дней с даты исполнения каждого этапа оказания услуги по трудовому посредничеству, предусмотренного договором об аутсорсинге направляет центру трудовой мобильности акт оказанных услуг. Акт заверяется подписью руководителя агентства.

Центр трудовой мобильности не позднее 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его либо отказывает в принятии услуг с указанием аргументированных обоснований.

Финансирование услуги производится в следующем порядке:

за выполнение первого этапа услуги, не позднее 5 рабочих дней после вступления договора в силу, центр трудовой мобильности производит предварительный платеж в размере 20% от суммы договора. В случае нетрудоустройства безработных в течение 30 рабочих дней частное агентство занятости в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг осуществляет возврат части суммы предварительного платежа пропорционально количеству нетрудоустроенных безработных, на основании акта оказанных услуг; за выполнение второго этапа услуги, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг, центр трудовой мобильности производит платеж в размере 50% от цены за оказание услуги при непрерывной занятости безработного на одном рабочем месте (у одного работодателя) в течение 3 месяцев на основании акта оказанных услуг; за выполнение третьего этапа услуги, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг, центр трудовой мобильности производит платеж в размере 30% от цены за оказание услуги при непрерывной занятости безработного на одном рабочем месте (у одного работодателя) в течение 6 месяцев на основании акта оказанных услуг.

Также Министерство труда приказом от 16 июня 2023 года утвердило квалификационные требования к частным агентствам занятости, претендующим на участие в аутсорсинге.

Согласно документу, частными агентствами занятости являются гражданин (ИП) или юридическое лицо, оказывающее трудовое посредничество, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством РК.

К частным агентствам занятости, являющимся юридическими лицами, устанавливаются следующие квалификационные требования:

наличие опыта в осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере занятости населения не менее 1 года;

наличие штатных сотрудников, состоящих из квалифицированного состава руководителей, специалистов, имеющих высшее (или послевузовское), техническое и профессиональное образование и опыт практической работы не менее 1года по оказанию услуг в сфере занятости населения и (или) кадрового обеспечения;

наличие материальных ресурсов для исполнения обязательств по договору об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения, включающих оснащенность рабочими местами штатных сотрудников, офисных столов, компьютеров либо ноутбуков, подключенными к сети интернет, с установленными программными обеспечениями, необходимыми для оказания услуг, принтер, копировальный аппарат и сканер;

платежеспособность и отсутствие налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам;

наличие помещения или здания на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или) аренды, размещенного в административном здании, офисе и обеспечивающие надлежащие условия для приема безработных;

наличие государственной регистрации юридического лица в органах юстиции;

не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

К частным агентствам занятости, являющимся ИП, устанавливаются следующие квалификационные требования:

наличие опыта в осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере занятости населения не менее одного года;

наличие не менее одного специалиста, имеющего высшее (или послевузовское) либо техническое и профессиональное образование, а также имеющий опыт работы не менее 1 года по оказанию услуг в сфере занятости населения и (или) кадрового обеспечения;

наличие материальных ресурсов для исполнения обязательств по договору об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения, включающих оснащенность рабочими местами штатных сотрудников, офисных столов, компьютеров либо ноутбуков, подключенными к сети интернет, с установленными программными обеспечениями, необходимыми для оказания услуг, принтер, копировальный аппарат и сканер;

платежеспособность и отсутствие налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам;

наличие помещения или здания на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или) аренды, размещенного в административном здании, офисе и обеспечивающие надлежащие условия для приема безработных;

наличие государственной регистрации в качестве ИП в налоговых органах;

не подлежать процедуре банкротства.

Также приказом Министра труда и социальной защиты населения от 13 июня 2023 года № 218 утверждена типовая форма договора об аутсорсинге в сфере занятости населения.

Приказы вводятся в действие 1 июля 2023 года.