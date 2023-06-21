Курс доллара снизился на торгах 21 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,4 тенге, снизившись на 0,9 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,21 тенге (-0,17).

Курс евро установлен Нацбанком в 489,68 тенге, рубля – 5,33 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-449,5 тенге, евро – по 488,5-492,5 тенге, российские рубли – по 5,19-5,44 тенге.

Мировые цены на нефть незначительно выросли после снижения на утренних торгах. Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 15:30 по времени Астаны поднималась на 0,02%, достигнув 75,92 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,06%, до 72,19 доллара.