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Аким СКО высказался об опасности лесных пожаров

СКО, акимат, Айдарбек Сапаров Фото: пресс-служба ДЧС СКО
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров 21 июня 2023 года в СЦК рассказал о пожарной безопасности в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что сейчас актуален вопрос пожарной безопасности. И так как в СКО тоже большой лесной фонд, поинтересовались, сделали ли в акимате выводы после лесных пожаров в Костанайской и Абайской областях.

"Мы вывод сделали еще до Абайской области. Я сразу провел оперативное совещание, представители всех лесхозов и акимы участвовали. У нас 12 лесхозов. Сейчас мы проводим полную инвентаризацию по вопросу обеспеченности техникой и пожарными машинами. Для дополнительной техники выделим средства", – заверил аким. 

В целом, по его словам, работают посты наблюдения.

"У нас есть 55 постов наблюдения. Самое главное – ответственность самих лесников: не надо рабочие места оставлять, на постах постоянно должны находиться люди, с тем чтобы вовремя и оперативно принимать меры. Здесь у нас жесткие требования. Эту работу мы будем продолжать", – сказал Айдарбек Сапаров. 

8 мая 2023 года сообщалось, что в результате крупного пожара в Петропавловске сгорели 9 домов.

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Мадина Мамырханова
Сапаров Айдарбек Северо-Казахстанская область
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