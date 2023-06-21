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Бюджетные дома в Петропавловске обещают ввести до конца 2023 года

СКО, акимат, жилье Фото: СЦК
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров в СЦК заявил, что 16 жилых домов в Петропавловске будут введены в этом году. 140 квартир планируют выделить детям-сиротам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему десятки семей не могут заселиться в новостройки в Петропавловске. Речь идет о бюджетных домах.

"В прошлом году были проблемы по вводу жилья из-за инженерных сетей. У нас 16 домов переходящих – инфраструктуру вовремя не подвели. Недобросовестные, скажем, подрядчики были. Сейчас мы разобрались, провели корректировки, дополнительно выделили финансирование и сейчас эту работу продолжаем. Думаю, до конца года по всем этим 16 домам вопросы будут решены", – сказал Айдарбек Сапаров.

По его словам, будут также решены вопросы благоустройства.

"Еженедельно сам там бываю, провожу оперативное совещание. Этот вопрос будет решен. Думаю, жители в этом году получат квартиры в данных домах", – заверил аким. 

После их сдачи в эксплуатацию планируется 140 квартир выдать детям-сиротам. 

В целом, по его словам, в областном центре строятся 36 многоэтажных жилых домов, в том числе 16 коммерческих. План ввода жилья на этот год – 300 тыс. кв. м.

"Строительные темпы набрали. Принимаем все меры, чтобы обеспечить ввод жилья в срок без ущерба для качества строительства. По области в очереди на получение жилья состоят более 20 тысяч человек. Мы работаем над тем, чтобы ежегодно наращивать объемы строительства жилых площадей", – резюмировал Айдарбек Сапаров. 

21 июня глава СКО также высказался о ремонте ТЭЦ в Петропавловске. 

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