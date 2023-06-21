Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане 22 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", практически вся территория страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди с грозами, на западе, севере, востоке прогнозируется град. На большей части республики сохраняется усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

В Алматы – переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.