Младший сын популярных блогеров рассмешил казахстанцев
Роликом они поделились на своих страницах в Instagram, подписав его лаконично: "Жиза подъехала". На видео молодые родители в шуточной форме показали, как по-разному воспитываются в семьях старшие и младшие дети.
Видео начинается с кадра, где Арман Юсупов и Карина Оксукпаева сидят рядом со старшим сыном Алимом и говорят ему: "Учись! Работай! Построй новый город! Обеспечивай нас!" Затем они показывают младшего сына Тиму, который справляет малую нужду в горшок с цветком, заправляет штаны и идет дальше, как ни в чем не бывало.
Фото: Instagram/oksukpaevak
Подписчиков видеоролик рассмешил, и большинство из них согласились, что требований к младшим детям меньше:
- "Удобрил растение".
- "Старший ребенок – это третий родитель".
- "Как же вы идеально вписываетесь во все тренды, жесть".
- "Поэтому, как правило, старшие – тревожные, а младшие – пофигисты".
- "Может плохо воспитали, ой, ржу не могу. Вчера этот сториз поднял мне настроение".
- "Правильно Алим говорит: "Может, плохо воспитали?!" Обычно к младшим меньше требований".
- "Вообще-то Тимка единственный поливает цветы в доме и своевременно удобряет, а вы его просто не поняли".
- "Господи, как же я ору. И, наверное, многие думают, что его плохо воспитали. Но дети, иногда правда, сами по себе выкидывают странные вещи, которые никак не зависят от воспитания".
Кстати, совсем недавно Арман и Карина поделились радостной новостью со своими фолловерами – они рассказали, что ждут третьего ребенка.
Позднее они показали, как они отреагировали, когда тест на беременность показал положительный результат.
Затем Карина и Арман показали реакцию родителей на беременность. "Рады, конечно, но не от всей души", – пошутили блогеры в подписи к ролику.
Отметим, что знаменитые блогеры часто делятся в соцсетях шуточными видеороликами, в которых показывают различные ситуации из жизни.
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