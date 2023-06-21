Младший сын популярных блогеров рассмешил казахстанцев

21 июня известная чета блогеров – Карина Оксукпаева и Арман Юсупов – опубликовали в социальных сетях видео с сыновьями, которое рассмешило казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Роликом они поделились на своих страницах в Instagram, подписав его лаконично: "Жиза подъехала". На видео молодые родители в шуточной форме показали, как по-разному воспитываются в семьях старшие и младшие дети.

Видео начинается с кадра, где Арман Юсупов и Карина Оксукпаева сидят рядом со старшим сыном Алимом и говорят ему: "Учись! Работай! Построй новый город! Обеспечивай нас!" Затем они показывают младшего сына Тиму, который справляет малую нужду в горшок с цветком, заправляет штаны и идет дальше, как ни в чем не бывало.

Фото: Instagram/oksukpaevak

Подписчиков видеоролик рассмешил, и большинство из них согласились, что требований к младшим детям меньше:

"Удобрил растение".

"Старший ребенок – это третий родитель".

"Как же вы идеально вписываетесь во все тренды, жесть".

"Поэтому, как правило, старшие – тревожные, а младшие – пофигисты".

"Может плохо воспитали, ой, ржу не могу. Вчера этот сториз поднял мне настроение".

"Правильно Алим говорит: "Может, плохо воспитали?!" Обычно к младшим меньше требований".

"Вообще-то Тимка единственный поливает цветы в доме и своевременно удобряет, а вы его просто не поняли".

"Господи, как же я ору. И, наверное, многие думают, что его плохо воспитали. Но дети, иногда правда, сами по себе выкидывают странные вещи, которые никак не зависят от воспитания".

Кстати, совсем недавно Арман и Карина поделились радостной новостью со своими фолловерами – они рассказали, что ждут третьего ребенка.

Позднее они показали, как они отреагировали, когда тест на беременность показал положительный результат.

Затем Карина и Арман показали реакцию родителей на беременность. "Рады, конечно, но не от всей души", – пошутили блогеры в подписи к ролику.

Отметим, что знаменитые блогеры часто делятся в соцсетях шуточными видеороликами, в которых показывают различные ситуации из жизни.

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