Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Младший сын популярных блогеров рассмешил казахстанцев

Младший сын популярных блогеров рассмешил казахстанцев Фото: Instagram/oksukpaevak, Instagram/sagasan.photo
21 июня известная чета блогеров – Карина Оксукпаева и Арман Юсупов – опубликовали в социальных сетях видео с сыновьями, которое рассмешило казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Роликом они поделились на своих страницах в Instagram, подписав его лаконично: "Жиза подъехала". На видео молодые родители в шуточной форме показали, как по-разному воспитываются в семьях старшие и младшие дети.

Видео начинается с кадра, где Арман Юсупов и Карина Оксукпаева сидят рядом со старшим сыном Алимом и говорят ему: "Учись! Работай! Построй новый город! Обеспечивай нас!" Затем они показывают младшего сына Тиму, который справляет малую нужду в горшок с цветком, заправляет штаны и идет дальше, как ни в чем не бывало.

Младший сын популярных блогеров рассмешил казахстанцев

Фото: Instagram/oksukpaevak

Подписчиков видеоролик рассмешил, и большинство из них согласились, что требований к младшим детям меньше:

  • "Удобрил растение".
  • "Старший ребенок – это третий родитель".
  • "Как же вы идеально вписываетесь во все тренды, жесть".
  • "Поэтому, как правило, старшие – тревожные, а младшие – пофигисты".
  • "Может плохо воспитали, ой, ржу не могу. Вчера этот сториз поднял мне настроение".
  • "Правильно Алим говорит: "Может, плохо воспитали?!" Обычно к младшим меньше требований".
  • "Вообще-то Тимка единственный поливает цветы в доме и своевременно удобряет, а вы его просто не поняли".
  • "Господи, как же я ору. И, наверное, многие думают, что его плохо воспитали. Но дети, иногда правда, сами по себе выкидывают странные вещи, которые никак не зависят от воспитания".

Кстати, совсем недавно Арман и Карина поделились радостной новостью со своими фолловерами – они рассказали, что ждут третьего ребенка.

Позднее они показали, как они отреагировали, когда тест на беременность показал положительный результат.

Затем Карина и Арман показали реакцию родителей на беременность. "Рады, конечно, но не от всей души", – пошутили блогеры в подписи к ролику.

Отметим, что знаменитые блогеры часто делятся в соцсетях шуточными видеороликами, в которых показывают различные ситуации из жизни.

Материал по теме

Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет

Ранее сообщалось, что две девочки из Кыргызстана очаровали казахстанцев. Видео о путешествии по Кыргызстану опубликовала казахстанка Кальбинур Айтахунова.

Читайте также

Радиостанция "Димаш" работает в Польше

В Малайзии пройдет первый сольный концерт Димаша

Концерт Григория Лепса отменили в Конаеве после жалоб жителей

Динара Халдарова
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
шпаргалка ЕНТ Казахстан
Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ
Какой статус у экс-главы МЧС по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Какой статус у экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления