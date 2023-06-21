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Определились соперники "Актобе" и "Ордабасы" в Лиге конференций УЕФА

Футбол Итоги Жеребьевки Фото: Instagram/fcaktobe_official
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, после чего два казахстанских футбольных клуба – "Актобе" и "Ордабасы" – узнали своих будущих соперников, сообщает Zakon.kz.

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Учитывая итоги жеребьевки, нужно отметить, что нашим командам попались очень известные футбольные коллективы. Так, "Ордабасы" из Шымкента встретится с польской "Легией", пишет пресс-служба УЕФА. "Актобе" сразится с победителем пары "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) – "Сараево" (Босния и Герцеговина). Двухматчевые матчи пройдут 27 июля и 3 августа.

Футбол Итоги Жеребьевки

Фото: Instagram/fctobol

На данной процедуре жеребьевки также стали известны вероятные будущие соперники "Тобола" и "Астаны" в Лиге конференций и Лиге чемпионов. Но для этого костанайцам и астанчанам необходимо еще пройти своих противников по первому кругу вышеназванных турниров. Так, если "Тобол" сумеет удачно пройти старт, то его дальше ждет "Базель" из Швейцарии. 

Футбол Итоги Жеребьевки

Фото: Instagram/fcaktobe_official

В случае поражения "Астаны" от тбилисского "Динамо" в первом круге отбора Лиги чемпионов  дальше столичный коллектив сыграет с проигравшим пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" (Израиль).

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