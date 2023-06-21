Какие меры принимаются финрегулятором для развития финансовой инклюзии

Повышение доступности финансовых услуг для лиц с инвалидностью и их интеграция в финансовую систему страны является одним из приоритетных направлений Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Какая работа проводится Агентством в данном направлении, Zakon.kz рассказал Александр Терентьев, директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

19 июня состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам повышения уровня доступности и качества финансовых услуг для лиц с инвалидностью (ЛСИ). В заседании приняли участие депутат Мажилиса Парламента Кенжегул Сейтжан, председатель Комиссии по правам людей с ограниченными возможностями им. К. Иманалиева Гульмира Бурашева, представители Алматинского филиала РГП на ПВХ "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции, финансовых организаций и Ассоциации финансистов Казахстана. Отмечу, что заседание Рабочей группы проводится на ежеквартальной основе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы физической доступности финансовых организаций для ЛСИ, адаптации сайтов и мобильных приложений для лиц с нарушением слуха и зрения. Представители финансовых организаций рассказали о модернизации отделений по созданию инклюзивных отделений для каждой категории ЛСИ.

На сегодняшний день в трех городах республиканского значения – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте – 350 отделений банков адаптированы под потребности лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. По информации банков и по результатам мониторинга Агентства отделения в этих городах оснащены тактильными обозначениями путей движения, звуковым маяком, поручнями, наклонным подъемником, вблизи отделения имеются парковочные места со знаком "Инвалид". На входе в отделение размещена кнопка вызова персонала и мнемосхема для лиц с нарушениями зрения. Входная группа выполнена из ударопрочного материала, на дверях размещены маркировки желтого цвета для слабовидящих. Внутри помещения лица с инвалидностью могут передвигаться по всему пространству отделения: отсутствуют пороги и бортики. В тех отделениях, где невозможно установление пандусов, имеются гусеничные подъемники. Также в отделениях предусмотрена туалетная комната, адаптированная для лиц с инвалидностью, путь движения до которой оснащен тактильными обозначениями. Персонал регулярно проходит обучение на предмет корректного взаимодействия с уязвимой категорией людей. и готовы оказать ситуационную помощь таким клиентам.

Агентство уделяет особое внимание лицам с инвалидностью в части их интеграции в финансовую систему страны. Несмотря на то, что финрегулятор предпринял значительные шаги в этом направлении, требуется усиление мер по созданию безбарьерной среды для инвалидов. Для этого Агентство совместно с Казахстанским институтом стандартизации и метрологии разрабатывают стандарты доступности, которые будут носить обязательный характер для финансовых организаций.

По информации представителя Казахстанского института стандартизации и метрологии Рената Мырзагельдиева, стандарты будут приняты в ноябре нынешнего года. В ближайшее время начнутся слушания первой редакции, где представители ЛСИ и финансовых организаций смогут внести свои предложения.

Председатель Комиссии по правам людей с ограниченными возможностями им. К. Иманалиева Гульмира Бурашева выразила мнение большинства членов организации о необходимости разработки специальных льготных финансовых программ для этой категории по аналогии с международной практикой.

По итогам заседания было принято решение о сборе предложений от финансовых организаций, включающих возможность предоставления льготных финансовых продуктов и услуг для ЛСИ.

Также членами рабочей группы выработано решение о внедрении рейтинговой системы для оценки финансовой доступности отделений финансовых организаций и качества обслуживания ЛСИ всех категорий. Данная методика будет разработана с учетом международных стандартов и внедрена во втором полугодии 2023 года.

Мы всегда готовы оказать поддержку и содействие в решении вопросов, связанных с доступностью и качеством финансовых услуг для лиц с инвалидностью, чтобы данная группа населения имела равные возможности и права в качестве потребителей финансовых услуг.