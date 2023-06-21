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В Павлодаре на ремонт закрыли нефтехимический завод

завод Фото: pnhz.kz
На Павлодарском нефтехимическом заводе объявили о полной приостановке на время капитального ремонта, сообщает Zakon.kz.

Работы планируют завершить до 19 июля. График утвердили в Министерстве энергетики РК.

"Основной объем выполняемых работ в период планового капитального ремонта предприятия – работы по техническому освидетельствованию, ремонту и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования: трубопроводов, печей, паропроводов", – говорится в сообщении пресс-службы ПНХЗ.

На заводе пояснили, что эксплуатацию технологических объектов на время ремонта приостанавливают по закону о гражданской защите и действующим отраслевым нормативам.

На предприятии запасли 37 тыс. тонн бензина и 47 тыс. тонн дизтоплива. Отмечается, что объема достаточно, чтобы равномерно отгружать продукцию в течение ремонта.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года.

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Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
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