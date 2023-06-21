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Для жительницы Туркестана помощь в получении пособия обернулась кредитом в 500 тысяч тенге

Деньги Фото: Zakon.kz
Полицейские установили подозреваемую, оформившую кредит на чужое имя. В полицию обратилась женщина, сообщившая о том, что стала жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

В Арысский районный отдел полиции обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По ее словам, неизвестные оформили от ее имени кредит на 500 тыс. тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В результате розыска полицейские установили подозреваемую, местную жительницу, и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, пострадавшая доверилась словам мошенницы, пообещавшей помощь в получении социальной помощи от государства. Она отдала 50 тыс. тенге и документы, а знакомая, воспользовавшись чужими данными, оформила кредит.

В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.  

Ранее в Актюбинской области пенсионеры оставили внучку в кемпинге. Узнав, что дедушка и бабушка уехали без нее, девочка-подросток попыталась догнать их на попутном грузовике. Полицейским удалось отыскать девочку. 

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