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В Жамбылской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 18%

инвестиции Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Итоги выполнения социально-экономических показателей и реализации государственных программ обсуждены на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова доложила об итогах социально-экономического развития за январь-май 2023 года.

Социально-экономические показатели выше предыдущего периода, в отдельных случаях – даже выше среднереспубликанских (промышленность, строительство, инвестиции, связь).

акимат

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Рост экономики региона составил 104,6%. Сохранилась положительная динамика в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность (4,1%), сельское хозяйство (2%), строительство (49,4%), связь (9,7%), торговля (2,1%). Объем инвестиций в основной капитал вырос на 18%.

Доходы областного бюджета составили 228,6 млрд тенге, увеличившись на 9,8%, в том числе собственные доходы выросли на 54,6% (57,5 млрд тенге). Бюджет области освоен на 99%.

встреча

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Несмотря на положительную динамику во всех отраслях экономики за пять месяцев текущего года, такая картина наблюдается не во всех районах области.

Также в ходе совещания главе региона представили прогноз социально-экономического развития области за 6 месяцев текущего года.

аким

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области раскритиковал работу отстающих районов и поставил конкретные задачи по созданию условий для бесперебойной работы предприятий, своевременному решению проблем, привлечению инвестиций.

инвестиции

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона еще раз напомнил акимам районов о необходимости внедрения новых подходов в работе, подчеркнув, что нельзя ограничиваться статистическими данными, а нужно решать проблемы комплексно.

Нуржан Нуржигитов поручил устранить все недочеты по итогам полугодия.

Также в ходе аппаратного совещания были рассмотрены вопросы ликвидации очагов и профилактики сибирской язвы, конго-крымской геморрагической лихорадки.

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Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
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