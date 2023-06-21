Первым солдатам-срочникам вручили сертификаты на бесплатное обучение в вузах

В Министерстве обороны РК вручили первые сертификаты на бесплатное обучение в казахстанских вузах военнослужащим, отслужившим срочную воинскую службу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранее среди солдат-срочников состоялось распределение первых грантов на обучение в вузах. Этот проект Минобороны реализует впервые и одной из его целей является повышение престижа воинской службы.

Сертификаты будущие студенты получили из рук министра обороны РК Руслана Жаксылыкова.

Глава ведомства отметил, что в конкурсном отборе призыва "Весна - 2023" приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих-срочников, которые проходили службу, как в Вооруженных силах, так и в рядах МЧС, Службы госохраны и Нацгвардии.

"Мы распределили 1,5 тысячи мест - это для тех ребят, которые демобилизовались этой весной. Благодаря этому наши солдаты обретут возможность получения бесплатного образования за счет вуза. Мне, как министру обороны, очень отрадно, что ребята приняли решение поступать в высшие военные учебные заведения. Надеюсь, что через некоторое время у руководства Вооруженных сил будут стоять наши первые ласточки, как и у руководства других гражданских ведомств. Наши ребята становятся достойными гражданами государства и ощущают полную поддержку, как со стороны Вооруженных сил, так и нашего президента, государства". Руслан Жаксылыков

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Советник министра обороны, автор этой инициативы, Айгуль Тулембаева рассказала, что сертификаты получили лучшие из лучших.

"Мы вручили сертификаты на получение 100%-ной скидки лучшим из срочников, которые демобилизовались весной 2023 года. Это ребята отслужившие в разных регионах страны. Они показали себя в боевой подготовке, дисциплине, выполнении обязанностей. Также на церемонию пригласили родителей. Они искренне радуются такому шансу, что предоставлен их детям. Особенно учитывая, что целый год те служили и где-то не смогут, возможно, полностью сдать все экзамены из-за службы. Но они мотивированы, и я не сомневаюсь, что из них выйдут в будущем самые лучшие специалисты". Айгуль Тулембаева

На сегодня меморандумы заключены с более 70-тью вузами. В настоящее время выделено около 3 тысяч мест. С перечнем вузов можно ознакомиться в информсистеме "Срочники 2.0".

"С учетом того, что у нас призываются два раза - весной и осенью, мы поделили ровно на половину, 1,5 тысячи - на весенний призыв. Еще 1,5 тысячи оставили на осенний. Отмечу, что в соответствии с типовыми правилами приема отслужившим срочникам можно поступать в вузы в течение календарного года". Айгуль Тулембаева

Касательно процедуры участия в проекте, то здесь при подаче на грант срочникам дается право выбрать три вуза. В процессе службы они набирают баллы - те оценки, которые они получают за боевую подготовку и другие виды занятий. Необходимо набрать от 800 до 900 баллов. Это все аккумулируется, а система автоматически составляет рейтинг.

Советник уточнила, что проект является пилотным, но уже в ведомстве убедились, что все оценивают его положительно.

"Вузы поддержали нас. Срочники показывают высокие показатели боевой подготовки, потому что они мотивированы получать высокие оценки. Это улучшает дисциплину, морально-психологический климат непосредственно в процессе воинской службы. На данный момент активно рассматривается вопрос, чтобы данный пилотный проект перевести на системную основу. Законодательно закрепить его. Сейчас в Мажилисе инициируется вопрос, чтобы выделялись, в том числе и госгранты, для тех ребят, кто отслужил срочную воинскую службу". Айгуль Тулембаева





Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Из первого потока, 1,5 тысяч военнослужащих 350 человек поступили в военные учебные заведения. В Минобороне считают это хорошим показателем.

"Если человек в процессе службы выбирает военный вуз, то, значит, ему нравится в армии. Значит, он смотрит на своих командиров и видит в них пример для подражания. Он хочет стать таким как его командир. Это очень хороший показатель. Я горжусь тем, что у нас растет такая молодежь". Айгуль Тулембаева

Своими эмоциями поделился обладатель гранта - рядовой гвардии Святослав Сеилов, проходивший срочную воинскую службу в 390-й Отдельной Гвардейской "Венской" орденов Михаила Кутузова III степени и Александра Невского Бригаде Морской пехоты Военно-Морских Сил.

"Программа Министерства обороны дает возможность поступать на льготных условиях в высшие военные и гражданские учебные заведения. Надеюсь, что она послужит большой мотивацией для молодых людей, отслужить в армии, достойно исполнить свой воинский долг и дальше найти себя в жизни. С военным билетом при наличии образования человек может устроиться на госслужбу. И вообще я считаю, что служба в армии нужна для каждого мужчины, продолжить славные традиции наших отцов и дедов. Как говорится, есть такая профессия - Родину защищать". Святослав Сеилов

Молодой человек признался, что мечтает продолжить путь своего деда и отца, которые построили карьеру военных, поэтому он поступил в Военный институт сухопутных войск им. генерала армии С. Нурмагамбетова.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На церемонию пригласили родителей срочников, которые, наверное, радовались больше всех, так как это еще и прекрасная возможность пройти обучение без нагрузки на семейный бюджет.

Напомним, что следующие 1,5 тысячи мест для солдат осеннего призыва прошлого года будут распределены этой осенью.