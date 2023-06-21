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Разыскиваемую в России женщину задержали в аэропорту Алматы

Порядок Фото: Zakon.kz
В алматинском аэропорту задержали женщину, разыскиваемую в РФ. С 19 по 25 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2023", сообщает Zakon.kz.

За три дня проведенного оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2023" транспортными полицейскими к административной ответственности привлечены 73 гражданина, в том числе за нарушение правил пребывания 58 иностранцев, из них граждан СНГ – 54, дальнего зарубежья – 4.

По словам первого заместителя начальника Департамента полиции на транспорте Мадияра Айтуганова, 5 иностранцев по решению суда были выдворены за пределы страны.

"Также в ходе данного мероприятия по прилету авиарейса сообщением Стамбул – Алматы сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы совместно c ПС КНБ РК была задержана 33-летняя гражданка РФ, находящаяся в межгосударственном розыске по ст. 158 УК РФ".

Ранее в Астане задержали гражданина Германии, разыскиваемого за изнасилование.

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