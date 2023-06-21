Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: что войдет в новый пакет санкций, Зеленский оценил готовность РФ применить ядерное оружие

президент Украины Фото: president.gov.ua
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter о том, что в новый 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен инструмент, который не позволит России получать товары, попадающие под ограничения, сообщает Zakon.kz.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент РФ Владимир Путин готов использовать ядерное оружие.
  • Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
  • Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
  • Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне.
  • Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что именно Израиль может помочь Украине защититься от дронов.
  • Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно.
  • Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести к утрате не только потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ.
  • Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Лондоне назвал пять направлений, в которых Киев закладывает "основы для достижения мира".
  • Также он заявил, что Украина может быть одним из основных поставщиков зеленой энергии для Европы, он оценил потенциал индустрии примерно в 400 млрд долларов.

Читайте также

Подводные шумы обнаружили при поиске пропавшей субмарины

В Узбекистане наконец разрешат вывешивать флаг в домах и на машинах

Беглый экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к бывшим работодателям на 1 млрд долларов

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Кличко Виталий Путин Владимир Великобритания Катар США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
шпаргалка ЕНТ Казахстан
Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ
Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления