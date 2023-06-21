Ситуация в Украине: что войдет в новый пакет санкций, Зеленский оценил готовность РФ применить ядерное оружие

Фото: president.gov.ua

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter о том, что в новый 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен инструмент, который не позволит России получать товары, попадающие под ограничения, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент РФ Владимир Путин готов использовать ядерное оружие.

Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.



Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что именно Израиль может помочь Украине защититься от дронов.

Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно.

Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести к утрате не только потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.



Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ.

Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Лондоне назвал пять направлений, в которых Киев закладывает "основы для достижения мира".

Также он заявил, что Украина может быть одним из основных поставщиков зеленой энергии для Европы, он оценил потенциал индустрии примерно в 400 млрд долларов. Читайте также Подводные шумы обнаружили при поиске пропавшей субмарины В Узбекистане наконец разрешат вывешивать флаг в домах и на машинах Беглый экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к бывшим работодателям на 1 млрд долларов

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