Ситуация в Украине: что войдет в новый пакет санкций, Зеленский оценил готовность РФ применить ядерное оружие
Фото: president.gov.ua
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter о том, что в новый 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен инструмент, который не позволит России получать товары, попадающие под ограничения, сообщает Zakon.kz.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент РФ Владимир Путин готов использовать ядерное оружие.
- Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
- Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
- Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне.
- Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что именно Израиль может помочь Украине защититься от дронов.
- Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно.
- Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести к утрате не только потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ.
- Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Лондоне назвал пять направлений, в которых Киев закладывает "основы для достижения мира".
- Также он заявил, что Украина может быть одним из основных поставщиков зеленой энергии для Европы, он оценил потенциал индустрии примерно в 400 млрд долларов.
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