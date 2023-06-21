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В Румынии на принадлежащем "КазМунайГазу" НПЗ разгорелся пожар

Румыния Фото: скриншот видео
На заводе Petromidia в Румынии произошло возгорание на установке легкого гидрокрекинга (MHC) после проведения специальных работ по техническому обслуживанию. Завод принадлежит "КазМунайГазу", сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба компании, сотрудники, работающие на объекте, немедленно сообщили об инциденте во внутреннюю службу спасения и диспетчеру нефтеперерабатывающего завода, который в свою очередь проинформировал власти в соответствии с действующей процедурой.

Пострадавших нет, так как все сотрудники подразделения, а также из других секций нефтеперерабатывающего завода, были эвакуированы.

"До прибытия спецмашин Инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) первые действия были предприняты пожарными нефтеперерабатывающего завода Petromidia, которым удалось ограничить воздействие. Возгорание локализовано, ситуация под контролем. Возгорание на НПЗ в Румынии ликвидировано по состоянию на 18.00 по местному времени", – говорится в сообщении.

Представители МЧС подтвердили отсутствие утечек опасных веществ.


Начато расследование.

Ранее сообщалось, что в цехе №4 Аксуского завода ферросплавов (АЗФ) АО "ТНК "Казхром" во время пожара пострадал пожарный.

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