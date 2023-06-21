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Законодательство РК

В Жетысуской области в аварии пострадали четыре человека

авария Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
21 июня недалеко от села Акын Сара опрокинулась автомашина ВАЗ-2114. В результате ДТП в больницу доставили четырех травмированных мужчин в возрасте 24-50 лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, после медобследования и оказания первой помощи троих направили на амбулаторное лечение. 

Выяснением обстоятельств ДТП занимаются сотрудники Ескельдинской районной полиции.


"Уважаемые водители, в очередной раз призываем вас к строгому соблюдению ПДД РК. Помните, игнорирование требований дорожной безопасности приводит к серьезным последствиям", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в страшной аварии в Карагандинской области погибли шесть человек.

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