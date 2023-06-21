В Жетысуской области в аварии пострадали четыре человека
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
21 июня недалеко от села Акын Сара опрокинулась автомашина ВАЗ-2114. В результате ДТП в больницу доставили четырех травмированных мужчин в возрасте 24-50 лет, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, после медобследования и оказания первой помощи троих направили на амбулаторное лечение.
Выяснением обстоятельств ДТП занимаются сотрудники Ескельдинской районной полиции.
"Уважаемые водители, в очередной раз призываем вас к строгому соблюдению ПДД РК. Помните, игнорирование требований дорожной безопасности приводит к серьезным последствиям", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в страшной аварии в Карагандинской области погибли шесть человек.
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