В Жетысуской области в аварии пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

21 июня недалеко от села Акын Сара опрокинулась автомашина ВАЗ-2114. В результате ДТП в больницу доставили четырех травмированных мужчин в возрасте 24-50 лет, сообщает Zakon.kz.

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