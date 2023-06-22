Скончался режиссер клипов группы "Чайф" Кирилл Котельников

В возрасте 58 лет ушел из жизни режиссер Кирилл Котельников, сообщает Zakon.kz.

О причинах смерти не сообщается.

"Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим: "Сон в красном тереме" и "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина" и "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". А сколько еще было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было", – написали музыканты "Чайф" в "ВКонтакте".

Кирилл Котельников также снимал видео для немецкой евроденс-группы Bad Boys Blue и других музыкантов. В последние годы вышли его комедия "Гриша Субботин" с камео Владимира Шахрина и участием "Уральских пельменей" и триллер "Картонная пристань" с Михаилом Ефремовым.

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