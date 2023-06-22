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В Алматы женщина попала в больницу с жуткими следами побоев супруга

побои Фото: скриншот видео
В 12 горбольницу Алматы доставили женщину с жуткими следами побоев супруга, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео пострадавшую не госпитализировали.

Между тем, в больнице рассказали, что пациентку осмотрели, поставили диагноз и прописали лечение.

"Осмотрена травматологом, нейрохирургом. Проведена рентгенография крестцово-копчикового отдела, рентгенография кисти, рентгенография черепа (2 проекции), компьютерная томография головного мозга. Выставлен диагноз на основании данных обследований. Показания к госпитализации выставляется врачом на основании клинических данных осмотра, консультации специалистов, а также на основании результатов, проведенных инструментально-диагностических исследований. В данном случае показаний к стационарному лечению не выявлено", - объяснили в больнице.

Отмечается, что пациентка с рекомендациями была отправлена на амбулаторное лечение.

Информация по данному случаю передана в правоохранительные органы.

Ранее три школьницы жестоко избили девочку-сверстницу в Кентау Туркестанской области.

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