В Алматы женщина попала в больницу с жуткими следами побоев супруга
Фото: скриншот видео
В 12 горбольницу Алматы доставили женщину с жуткими следами побоев супруга, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях распространилось видео пострадавшую не госпитализировали.
Между тем, в больнице рассказали, что пациентку осмотрели, поставили диагноз и прописали лечение.
"Осмотрена травматологом, нейрохирургом. Проведена рентгенография крестцово-копчикового отдела, рентгенография кисти, рентгенография черепа (2 проекции), компьютерная томография головного мозга. Выставлен диагноз на основании данных обследований. Показания к госпитализации выставляется врачом на основании клинических данных осмотра, консультации специалистов, а также на основании результатов, проведенных инструментально-диагностических исследований. В данном случае показаний к стационарному лечению не выявлено", - объяснили в больнице.
Отмечается, что пациентка с рекомендациями была отправлена на амбулаторное лечение.
Информация по данному случаю передана в правоохранительные органы.
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