Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы женщина попала в больницу со страшными следами побоев супруга

побои Фото: скриншот видео
В 12 горбольницу Алматы доставили женщину с жуткими следами побоев супруга, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео, что пострадавшую не госпитализировали.

Между тем в больнице рассказали, что пациентку осмотрели, поставили диагноз и прописали лечение.

"Осмотрена травматологом, нейрохирургом. Проведена рентгенография крестцово-копчикового отдела, рентгенография кисти, рентгенография черепа (2 проекции), компьютерная томография головного мозга. Поставлен диагноз на основании данных обследований. Показание к госпитализации выставляется врачом на основании клинических данных осмотра, консультации специалистов, а также на основании результатов проведенных инструментально-диагностических исследований. В данном случае показаний к стационарному лечению не выявлено", – объяснили в больнице.

Отмечается, что пациентка с рекомендациями была отправлена на амбулаторное лечение.

Информация по данному случаю передана в правоохранительные органы.

Ранее три школьницы жестоко избили девочку-сверстницу в Кентау Туркестанской области.

Читайте также

В двух массажных салонах Алматы "лечили" необычным способом

ЧП в Алматы: мужчина покончил с собой в полицейской машине

В Талгаре произошла массовая драка с участием молодых людей

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
шпаргалка ЕНТ Казахстан
Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ
Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления