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Синоптики рассказали о метеоусловиях в городах РК на 22 июня

Синоптики рассказали о метеоусловиях в городах РК на 22 июня Фото: pixabay
В большинстве городов Казахстана, по данным РГП "Казгидромет" в четверг 22 июня ожидаются благоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz

"22 июня 2023 года в городах РК неблагоприятные метеоусловия в городах республики не ожидаются", - говорится в сообщении синоптиков.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Ранее в 15 областях страны было объявлено штормовое предупреждение из-за возможного града, грозы и пожарной опасности.

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