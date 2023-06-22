В Павлодарской области пастбища двух сёл по ошибке продали инвестору

В Павлодарской области не могут поделить землю инвестор и владелец рыбного хозяйства, а сами сельчане жалуются, что им негде пасти свой скот, сообщает Zakon.kz

Корреспонденты Первого канала "Евразия" убедились, что в мирном порядке стороны вряд ли договорятся.

Война между соседями, рыбным хозяйством и крупным инвестором, достигла своего апогея весной. Доходило даже до драк. У Александра Веретенникова рыбное хозяйство, и весной власти не продлили ему право аренды на землю. Верховный суд признал эти действия земельной комиссии незаконными. Но пока шли суды, часть наделов крестьянина отдали под строительство сетей для молочно-товарной фермы. Так началось противостояние.

Как выяснилось, Веретенников потребовал от Департамента земельных ресурсов проверить законность выдачи участка под молочно-товарную ферму. Проверяющие выявили нарушения и потребовали вернуть наделы. Власти, как оказалось, незаконно выставили на торги земли двух сёл, оставив их фактически без пастбищ. К этому моменту инвестор уже вложил в участки под строительство молочной фермы 3,5 миллиарда тенге.

Инвесторы в свою очередь заявляют, что им выделили земельные участки в 2018 году. И они не предполагали, что в 2022 году нам скажут: ребят, вы не можете здесь реализовать инвестпроект.

Сельчане жалуются, что в Караколе так же, как и в соседней Ребровке, вообще не осталось пастбищ. Получается, что они пасут незаконно на чьей-то чужой земле. В любое время хозяева участка могут прийти и выгнать их. Ермек Жакетаев теперь тоже пасёт своё стадо в 15 километрах от своей базы. Пару раз в жару суточные надои молока в дороге прокисали.

Как отметил аким Алгабасского сельского округа города Аксу Амангельды Рустемов по пастьбе скота сел Караколь и Ребровка, острой проблемы нет. Предписание областного Департамента о возврате пастбищ сельчанам чиновники Аксу пытались оспорить в суде, но проиграли. 27 числа документ должен вступить в законную силу. Но будет ли это иметь значение теперь, неизвестно. По жалобе инвестора Комитет по управлению земельными ресурсами отменил предписание о возврате бывших пастбищ.

По словам же чиновников из отдела по управлению земельными ресурсами, в ходе проведения экспертизы выявлено нарушение в части проведения проверки. И данная проверка признана незаконной.

Раз проверку признали незаконной, значит, все данные предписания отменяются. Иными словами, земли бывших пастбищ у молочно-товарной фермы передумали забирать. Инвестор продолжит проект, а сельчанам, если верить чиновникам, дадут новую землю. Владелец рыбного хозяйства, между тем, написал заявление на акима города Аксу по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.



