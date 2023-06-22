Акима Алматы спросили, почему виновные в заражении пациентов ВИЧ еще не наказаны

Алматинцев волнует вопрос кто и когда ответит за заражение ВИЧ в 12-й горбольнице, которое произошло недавно. Об этом они спросили акима города Ерболата Досаева на очередной встрече с населением, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, градоначальник попросил не торопить события, а дождаться итогов расследования.

"Для того чтобы кого-то либо снимать, либо еще что-то, надо определиться, откуда это все пришло, правда же?! Поэтому, когда комиссия закончит работу, Министерство здравоохранения и управление общественного здравоохранения города Алматы об этом обязательно сообщат. Все держим на контроле" Ерболат Досаев

Аким пообещал, что виновных привлекут к ответственности, но только по окончании всех проверок. Проводят их эксперты из Минздрава совместно с алматинскими коллегами.

Ранее сообщалось, что три случая ВИЧ выявили в Центральной городской клинической больнице на прошлой неделе. О диагнозе пациентам стало известно, когда объявили результаты контрольного анализа после переливания крови.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Сената 15 июня прокомментировала факты с выявлением у пациентов ВИЧ-инфекции в Центральной городской клинической больнице Алматы