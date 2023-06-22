Главное к утру: дело Сатыбалды, Торегали Тореали арестовали еще на трое суток и пожар на Аксуском заводе

Крупный пожар на Аксуском заводе ферросплавов, при тушении пострадал пожарный. По делу Гульмиры Сатыбалды пресс-служба суда Астаны сообщила о том, что сайт суда взломали и опубликовали недостоверную информацию, и снова продолжение истории с Торегали Тореали. Об этом – в подборке Zakon.kz.

Официальные новости

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Торегали Тореали



Известный музыкант получил еще трое суток ареста за невыполнение законного требования полиции.

Дело было рассмотрено в Специализированном суде по административным правонарушениям г. Алматы.

"Судом установлено, что 14 июня 2023 года А., управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, не выполнил законные требования полиции об остановке транспортного средства. В судебном заседании правонарушитель частично подтвердил факты, изложенные в материалах дела", – рассказали в суде.

Ранее Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет.

Дело Сатыбалды

Пресс-служба суда города Астаны сообщила о том, что сайт суда взломали и опубликовали информацию по делу Гульмиры Сатыбалды. Данная информация является недостоверной. Отметим, что ранее на сайте появилась информация о том, что приговор в отношении осужденной остался без изменений. Ранее ее приговорили к семи годам лишения свободы.

Пожар на Аксуском заводе ферросплавов

Возгорание трансформатора печи №41 произошло в одном из цехов накануне в 16:00. Начато расследование. Причины возгорания выясняются. Позже стало известно, что из-за высокой температуры произошло обрушение потолочного перекрытия. Пострадал пожарный, он был госпитализирован в больницу (состояние средней степени тяжести). Пожар удалось локализовать в 20:52 и в конечном итоге полностью ликвидировать в 22:40. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.

Непогода в Алматы

В Алматы упавшие из-за ветра деревья повредили несколько автомобилей. Всего в городе упали 32 дерева, 13 из них были старыми.

Шалости детей

Две девочки из Актобе сообщили, что их держат в заложниках. Звонок поступил в ситуационный центр акимата Актюбинской области, сообщение тут же передали полиции. Правоохранители установили звонившего и выехали на адрес. Но выяснилось, что школьницы 9 и 11 лет просто пошутили. Правда, за такую шутку их родителям придется заплатить штраф 30 тыс. тенге.

В Костанае катание на качели для ребенка закончилось частичной ампутацией пальца.

В одном из дворов Костаная для 8-летней девочки катание на качели закончилось частичной ампутацией пальца. Девочка забралась на конструкцию и внезапно закричала: руку зажало железной деталью. Родители сразу повезли ее в травмпункт. Как итог – фаланга пальца сломана, а часть мягких тканей пришлось удалять. Мама девочки сразу обратилась к председателю КСК с просьбой обезопасить площадку.

Мировые новости

Взрыв в Париже

В здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак произошел взрыв, в результате которого пострадали 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии. Позже сообщили, что число пострадавших увеличилось до 37 человек.

ДТП в в Дагестане

В Дагестане вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района 27 человек попали в жуткую аварию – столкнулись автобус Москва – Хасавюрт, грузовой и легковой автомобили. Погибли восемь человек, среди них двое детей.

Новости спорта

Елена Рыбакина неожиданно завершила турнир WTA в Берлине. В 1/8 финала третья ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина уступила хорватке Донне Векич (№23) – 7:6, 3:6, 4:6. Берлин стал для Рыбакиной первым турниром после снятия с "Ролан Гаррос" из-за болезни.

Позже стало известно, что за участие Рыбакина заработала 11 500 долларов и получила 55 рейтинговых очков.