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ЧП в Алматы: подозреваемый мужчина покончил с собой в полицейской машине

ЧП в Алматы: подозреваемый мужчина покончил с собой в полицейской машине Фото: ДП Алматинской области
В Алматы задержанный полицией мужчина покончил с собой в автомобиле следственно-оперативной группы, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, мужчину задержали в Жетысуском районе города по подозрению в совершении хищения автомашины у своей знакомой. Погибший был в состоянии алкогольного опьянения. 

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по факту смерти гр. И. 1980 года рождения, задержанного по подозрению в совершении открытого хищения автомашины Toyota  у своей знакомой, в настоящее время проводится расследование. Согласно заключению экспертизы, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматы.

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