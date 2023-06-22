ЧП в Алматы: подозреваемый мужчина покончил с собой в полицейской машине

В Алматы задержанный полицией мужчина покончил с собой в автомобиле следственно-оперативной группы, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, мужчину задержали в Жетысуском районе города по подозрению в совершении хищения автомашины у своей знакомой. Погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по факту смерти гр. И. 1980 года рождения, задержанного по подозрению в совершении открытого хищения автомашины Toyota у своей знакомой, в настоящее время проводится расследование. Согласно заключению экспертизы, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматы.