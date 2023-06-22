Первоочередные меры в сфере гражданской защиты утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 15 июня 2023 года утвердило "Комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023 – 2027 годы", сообщает Zakon.kz.

Комплексный план разработан в соответствии с поручениями Токаева, данными на заседании Оперативного штаба по ликвидации природного пожара в Костанайской области 5 сентября 2022 года.

Комплексный план на среднесрочную перспективу предусматривает меры по комплексной защите населения, объектов и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также повышению готовности к оперативному реагированию сил и средств гражданской защиты.

Мероприятия позволят реализовать задачи МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), местных исполнительных органов (природоохранные подразделения) по следующим направлениям:

Укрепление материально-технической базы;

Трудовые ресурсы и социальное обеспечение;

Строительство и реконструкция объектов МЧС.

Какие проблемы выявлены в сфере гражданской защиты на текущий момент

В сфере материально-технического оснащения:

низкая материально-техническая оснащенность органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений;

нехватка пожарно-наблюдательных вышек с установкой систем раннего обнаружения возгорания;

недостаточность беспилотных летательных аппаратов, роботизированной техники;

необходимость внедрения комплекса технических средств оповещения областей;

нехватка специальной техники для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В сфере трудовых ресурсов:

отсутствие жилищных выплат;

отсутствие подъемных пособий;

текучесть кадров;

отсутствие надбавок сотрудникам органов гражданской защиты и военнослужащим;

недостаточная штатная численность.

Для полноценного обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, повышения оперативного реагирования, оказания экстренной медицинской помощи необходимо увеличение штатной численности и предоставление социального пакета сотрудникам органов гражданской защиты.



Защиту территории страны от пожаров осуществляет 422 пожарных депо МЧС (из них 130 пожарных депо требует модернизации). Противопожарной защитой обеспечены 317 населенных пунктов, дополнительно требуется строительство 121 пожарного депо.

Из 188 населенных пунктов (88 городов, 100 сел) с численностью населения от 10 тысяч человек и выше только в 150 имеется государственная противопожарная служба. Из 195 сельских населенных пунктов с численностью населения от 5 до 10 тысяч человек в 85 (44%) государственная противопожарная служба отсутствует.

Кроме того, требуется ввод в эксплуатацию новых спасательных станций на берегах озер и рек. Это позволит своевременно обеспечить надлежащую безопасность постоянно проживающего населения, прибывающих в курортные зоны туристов и защиту курортных зон от чрезвычайных ситуаций.

Что изменят в сфере гражданской защиты

Материально-техническое оснащение

Оснащенность новейшей техникой, оборудованием, снаряжением, приобретение и использование беспилотных летательных аппаратов, роботизированных систем. Повышение экстренного и оперативного реагирования на все виды чрезвычайных ситуаций. Раннее обнаружение возгораний, уменьшение площади лесных пожаров, случаев незаконных рубок леса и как следствие снижение наносимого ущерба окружающей среде.

Трудовые ресурсы и социальное обеспечение

Внедрение дифференцированного поэтапного подхода по введению штатной численности и меры социальной защиты сотрудников органов гражданской защиты, военнослужащих МЧС.

Строительство и реконструкция объектов МЧС

Снижение угроз от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения, объектов и территорий страны за счет строительства новых комплексов пожарных депо и водно-спасательных станций. Принимаемые меры позволят повысить уровень оказания экстренной медицинской помощи, своевременно провести аварийно-спасательные и неотложные работы.

Введение объектов образовательной инфраструктуры, соответствующих современным санитарным нормам, благоприятно скажется на уровне подготовки спасателей и пожарных, тренировке навыков проведения аварийно-спасательных и неотложных работ.

Ожидаемые результаты:

повышение уровня защищенности государственного лесного фонда от лесных пожаров на 40%; увеличение количества населенных пунктов, защищаемых подразделениями органов гражданской защиты (с 317 до 323), от 82% до 84%; снижение времени реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера с 15 мин. до 13 мин.; увеличение зоны покрытия авиационной техникой (от 33 до 49 единиц) от 55% до 81%; увеличение количества транспортных средств (с 3345 до 4274 единиц) от 66,8 до 85,3%; увеличение оснащенности оборудованием и снаряжением (от 216 386 до 334 433 единиц) от 44,4% до 68,7%; доведение материально-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений лесного хозяйства и животного мира до 100%; доведение охвата природоохранных учреждений системой раннего обнаружения лесных пожаров до 15%; увеличение охвата населения оповещением посредством внедрения современных технических средств информирования и оповещения (от 1714 до 4339 единиц) от 19% до 49%.

Постановление введено в действие 15 июня 2023 года.