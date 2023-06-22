Минимальный размер уставного капитала микрофинансовой организации увеличат с 1 июля 2023 года

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 7 июня 2023 года внесло поправки в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению, минимальный размер уставного капитала МФО (независимо от времени прохождения регистрации – до или после 1 января 2020 года) установлен в следующих пределах:

с 1 июля 2023 года – 150 000 000 тенге;

с 1 января 2024 года – 200 000 000 тенге.

Кроме того, изменился порядок расчета достаточности собственного капитала микрофинансовой организации.

Достаточность собственного капитала микрофинансовой организации характеризуется коэффициентом k1 и рассчитывается как отношение собственного капитала к сумме активов, взвешенных по степени кредитного риска.

Расчет активов, взвешиваемых по степени кредитного риска, проводится в соответствии с Таблицей активов микрофинансовой организации, взвешенных по степени кредитного риска вложений. Согласно этой таблице все активы МФО распределены по пяти группам риска - от минимального (куда относятся наличные средства, аффинированные драгоценные металлы, вклады в Нацбанке и др.) до максимального (куда отнесли беззалоговые потребительские микрокредиты, вклады в центральных банках и финансовых организациях стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства Standard & Poor's, вклады в офшорных зонах и др.)

Активы, взвешенные по степени кредитного риска, принимаемые в расчет коэффициента k1 включаются за вычетом провизий (резервов), сформированных в соответствии с Правилами осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них.

Значение коэффициента k1 составляет не менее 0,1.

Также постановлением исключены требования к минимальному размеру собственного капитала ломбарда. При этом минимальный размер уставного капитала для ломбарда включили в состав пруденциальных нормативов.

К сведению, минимальный размер уставного капитала для ломбарда – 70 000 000 тенге, за исключением ломбарда, прошедшего государственную регистрацию в качестве ломбарда до 1 января 2020 года, для которого уставный капитал с 1 января 2024 года установлен в размере 50 000 000 тенге.

Постановление вводится в действие 1 июля 2023 года.