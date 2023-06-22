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В Тайване воспитателей детсада обвинили в "накачке" детей наркотиками

детский сад Фото: pixabay
Родители малышей на Тайване обвинили воспитателей дошкольного учреждения в том, что они накачивали их детей наркотиками, что стало причиной скандала, сообщает Zakon.kz.

Воспитателей частного детсада Baoren в городе Нью-Тайбэй обвиняют в том, что они "пичкали" детей сиропами от кашля, вызывающими привыкание, сообщает The Guardian.

Полиция начала расследование в этом месяце после того, как родители выразили беспокойство по поводу необычных симптомов у детей, таких как перепады настроения и судороги. У восьми учеников нашли следы психоактивных препаратов фенобарбитал и бензодиазепины.

Считается, что симптомы у детей являются симптомами абстиненции от препаратов, вызывающих сильное привыкание. Фенобарбитал используется для лечения эпилепсии, а бензодиазепины – сильный снотворный препарат.

Неясно, почему эти препараты, которые нелегко достать, дали детям. Предполагается, что это было сделано из-за их седативных свойств. Одного из воспитателей также обвиняют в применении телесных наказаний к дошкольникам.

Директора детского сада и пятерых воспитателей были арестованы до проведения уголовного расследования. Школу обязали закрыть и выплатить штраф в размере 150 тыс. тайваньских долларов. 

Jidibao Education Group, материнская компания Baoren, принесла извинения родителям и сказала, что "истину еще предстоит выяснить", но признала, что семьи "глубоко пострадали" от инцидента. В компании заявили, что будут сотрудничать с бюро образования, чтобы помочь перевести детей в альтернативные дошкольные учреждения.

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