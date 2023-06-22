Схемы движения 15 автобусных маршрутов временно изменили в Астане

В Астане схемы движения 15 автобусных маршрутов временно меняют из-за дорожных работ, сообщает Zakon.kz.

Компания City Transportation Systems 22 июня сообщила об изменении схем движения 15 автобусных маршрутов. Жителей и гостей Астаны просят планировать маршруты с учетом внесенных корректировок.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №12, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 44, 46, 50, 53, 54, 300, 305, 312". ТОО "City Transportation Systems"





Кроме того, на время ремонта временно изменили схему движения автобуса №46. Измененные схемы движения опубликованы в Telegram-канале ТОО City Transportation Systems.





Фото: ТОО City Transportation Systems





Ранее в пресс-службе акимата Астаны рассказали, что на двух участках проспекта Туран движение будет ограничено из-за среднего дорожного ремонта.