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Схемы движения 15 автобусных маршрутов временно изменили в Астане

Схемы движения автобусов в Астане изменили из-за ремонта дорог Фото: Zakon.kz
В Астане схемы движения 15 автобусных маршрутов временно меняют из-за дорожных работ, сообщает Zakon.kz.

Компания City Transportation Systems 22 июня сообщила об изменении схем движения 15 автобусных маршрутов. Жителей и гостей Астаны просят планировать маршруты с учетом внесенных корректировок.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №12, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 44, 46, 50, 53, 54, 300, 305, 312". ТОО "City Transportation Systems"


Кроме того, на время ремонта временно изменили схему движения автобуса №46. Измененные схемы движения опубликованы в Telegram-канале ТОО City Transportation Systems.


Схемы движения автобусов в Астане изменили из-за ремонта дорог

Фото: ТОО City Transportation Systems


Ранее в пресс-службе акимата Астаны рассказали, что на двух участках проспекта Туран движение будет ограничено из-за среднего дорожного ремонта.

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