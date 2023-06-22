В двух массажных салонах Алматы "лечили" необычным способом

В ходе республиканской операции "STOP трафик" алматинские полицейские выявили притоны для занятия проституцией, а также другие нарушения, связанные с торговлей людьми, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в подразделении по борьбе с организованной преступностью, оперативные и специальные мероприятия реализованы при координации прокуратуры Алматы.

"Установлена незаконная деятельность двух массажных салонов, занимавшихся оказанием интимных услуг под видом лечебного массажа", – рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции Алматы Жанат Нургалиев.

По его словам, были организованы оперативно-профилактические мероприятия в увеселительных заведениях, банных комплексах, саунах, гостиницах.

"Цель – пресечение сексуальной эксплуатации. Выявлено пять фактов сводничества и содержания притонов, что стало основанием для регистрации уголовных дел по ст. 309 ("Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество") УК РК". Жанат Нургалиев

Вместе с тем начальник УБОП рассказал, что в ходе спецоперации пресечена попытка продажи новорожденного ребенка. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 135 ("Торговля несовершеннолетними") УК РК.

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