УЕФА дисквалифицировала Моуринью на четыре игры в еврокубковых турнирах

Известный португальский наставник итальянского футбольного клуба "Рома" Жозе Моуринью отстранен от участия в предстоящих четырех кубковых матчах под эгидой Европейской футбольной ассоциации (УЕФА), сообщает Zakon.kz.

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Причиной явились его недавние скандальные выходки на стадионе "Пушкаша" в Венгрии, когда главный тренер "Ромы" оскорбил официальных лиц после финальной игры с "Севильей" в финале Лиги Европы. В наказание Моуринью теперь не сможет присутствовать на играх своей команды и помочь "римлянам" на протяжении четырех матчей в европейских клубных турнирах.





Фото: Instagram/josemourinho

Дисциплинарный комитет UEFA также оштрафовал сам клуб на 50 000 евро. Запретил продавать римским фанатам билеты на один выездной матч в еврокубках из-за того, что они пользовались пиротехникой, бросали предметы и портили имущество стадиона в финале. Плюс еще 5000 евро итальянцы должны выплатить за "ненадлежащее поведение команды".



Прошедший сезон "Рома" завершила на 6-м месте итальянского первенства, благодаря этому теперь сможет сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Но без помощи своего наставника Жозе Моуринью у кромки поля ей будет сложно пройти в плей-офф. Португалец будет смотреть матчи своей дружины с трибуны стадиона.