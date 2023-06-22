Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

УЕФА дисквалифицировала Моуринью на четыре игры в еврокубковых турнирах

Футбол Отстранение от Игры Фото: Instagram/josemourinho
Известный португальский наставник итальянского футбольного клуба "Рома" Жозе Моуринью отстранен от участия в предстоящих четырех кубковых матчах под эгидой Европейской футбольной ассоциации (УЕФА), сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Причиной явились его недавние скандальные выходки на стадионе "Пушкаша" в Венгрии, когда главный тренер "Ромы" оскорбил официальных лиц после финальной игры с "Севильей" в финале Лиги Европы. В наказание Моуринью теперь не сможет присутствовать на играх своей команды и помочь "римлянам" на протяжении четырех матчей в европейских клубных турнирах.

Футбол Наказание Тренера

Фото: Instagram/josemourinho

Дисциплинарный комитет UEFA также оштрафовал сам клуб на 50 000 евро. Запретил продавать римским фанатам билеты на один выездной матч в еврокубках из-за того, что они пользовались пиротехникой, бросали предметы и портили имущество стадиона в финале. Плюс еще 5000 евро итальянцы должны выплатить за "ненадлежащее поведение команды".

Прошедший сезон "Рома" завершила на 6-м месте итальянского первенства, благодаря этому теперь сможет сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Но без помощи своего наставника Жозе Моуринью у кромки поля ей будет сложно пройти в плей-офф. Португалец будет смотреть матчи своей дружины с трибуны стадиона.  

Читайте также

Донна Векич: У Рыбакиной лучшая подача в женском туре

Дацик и Галым "ТТ" схлестнутся в Алматы уже в пятницу

Капитан лучшего клуба Европы собрался уходить в "Барселону"

Куандык Шынасилов
Жозе Моуринью
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
шпаргалка ЕНТ Казахстан
Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ
Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления