День полиции: репортаж к празднику тех, кто нас защищает

К работе людей в форме в обществе относятся по-разному – кто с уважением, кто пренебрежительно. Но многие ли из нас видели эту самую работу изнутри? Журналисты Zakon.kz провели целый день с полицией Алматы и попытались разобраться в тонкостях службы, что, как известно, "опасна и трудна".

...и на первый взгляд, как будто не видна

Мы их не замечаем, но они следят за нашей безопасностью 24/7. Если понимать "органы" в их анатомическом смысле, то они – глаза города. Причем тысячи глаз.

Речь идет о Центре оперативного управления. При входе сюда неминуемо возникают ассоциации с супершпионскими фильмами. А как иначе? Целая стена, от пола и до потолка увешанная экранами, куда денно и нощно проецируется неспокойная жизнь мегаполиса.

Фото: Zakon.kz

По словам начальника Центра оперативного управления Алматы Нуржана Токтамысова, жизнь полиции начинается с ЦОУ.

"Поступают вызовы на 102, и дальнейшее управление всеми комплексными силами полиции – направление, реагирование, помощь – нами здесь исполняются. Далее уже сотрудники направляются на раскрытие преступления, пресекают административные правонарушения".

Фото: Zakon.kz

К центру подключено более 20 тыс. камер, в том числе и всем известные "Сергек". Благодаря "всевидящему оку" множество преступлений удается зарубить на корню, до свершения трагедии.

"В день получаем более 2500 тыс. вызовов. В сутки заступают 14 операторов ЦОУ, каждый из них принимает 250-300 звонков. Нагрузка очень большая, работаем без отключений. Если видим что-то подозрительное, сразу направляем на место наряды полиции". Нуржан Токтамысов

На заметку: обмануть умную технику едва ли поможет что грязь на автономерах, что накинутый на лицо капюшон – направят ориентировку, составят примерный маршрут следования и пошлют навстречу коллег. Не желаете таких встреч? Держитесь рамок закона.

Впрочем, круглосуточный "надзиратель" смущает порой и законопослушных граждан. Сотрудники центра об этом знают, но относятся философски. Тем более, как показывает практика, сегодня ты можешь быть возмущен вмешательством в свою личную жизнь, а завтра – не прочь вмешаться в чужую, если дело касается вопросов безопасности и комфорта.

"Нам по какому поводу только не звонят. Есть серьезные обращения, например, ребенок потерялся или ушел из дома. А бывает, говорят, что кто-то угнал авто. При направлении наряда выясняется, что человек просто припарковал его на новом месте и забыл. Часто просят соединить с ЧС или скорой, уточняют маршруты автобусов и адреса – как в справочной. Для пожилых алматинцев мы вообще что-то вроде службы психологической поддержки: такое чувство, что им просто одиноко, не с кем поговорить. Всем терпеливо отвечаем", – рассказывает Токтамысов.

Для устройства в ЦОУ необходимы юридическое образование, опыт работы в дежурных частях или других профильных службах, хорошее знание города, а также казахского и русского языков. Ну и стрессоустойчивость, конечно.

"Представьте, телефоны не умолкают ни на секунду. Люди, попавшие в беду, начинают нервничать, теряться, не реагировать на наши указания и рекомендации. А сотрудники должны сохранять спокойствие, "холодную" голову". Нуржан Токтамысов

Записи с камер сохраняются в течение 30 суток. И нередки случаи, когда будто ничем не примечательные кадры помогают разыскать пропавшего человека. В момент нашего визита сотрудники как раз по крупицам восстанавливали маршрут следования не вернувшегося домой горожанина.

Фото: Zakon.kz

Напоследок - о животрепещущем. Да, автомобиль Торегали Тореали угодил-таки в объектив местных камер. Отсюда и была передана ориентировка на подозрительно-звездную машину.

"В детстве любили играть в прятки"

В продолжение органических аналогий, криминалисты - наверное, мозг оперативной группы. Но по натуре они не очень словоохотливы и особенностями своей деятельности делятся скупо. Такую "закрытость" замначальника оперативно-криминалистического ДП Алматы Асылгали Азимбаев объяснил большим количеством служебных тайн и осторожным нежеланием сотрудников попадать в кадр.

Высказался разве что в поддержку массового дактилоскопирования:

"На дворе 21 век. Нам это нужно для идентификации личности. Никто ни за кем не собирается "следить". Элементарно, техногенная катастрофа, ДТП - всех можно идентифицировать по ДНК, отпечаткам пальцев. А в данный момент мы можем ориентироваться только по криминальным случаях да трудовым мигрантам. Также 100% сотрудников правоохранительных органов стоят на дактилоскопическом кадровом учете".

Лишь когда опустились камеры и отключились диктофоны, наши собеседники наконец расслабились. Одни вернулись к изучению линий на ладони да фотороботов, другие украсили встречу неожиданной шуткой: "Криминалистами становятся те, кто в детстве очень любил играть в прятки".

Фото: Zakon.kz

Рискнем предположить, что предпочитали будущие криминалисты скорее "водить".

Ну, кто не спрятался?

Погоня за мелодрамой

А это, пожалуй, "ноги" порядка. Выезд со спецбатальоном патрульной полиции начинался спокойно и обыденно. Вообще, спецбатальон занимается обеспечением беспрепятственного проезда охраняемых лиц, но также следит и за ситуацией на дорогах. Поскольку "охраняемых лиц" в этот день не предвиделось, мы ожидали поприсутствовать при рядовом патрулировании улиц. Но получили куда больше.

Фото: Zakon.kz

Пока "колесили" вместе, успели спросить об отношении сотрудников как к самой профессии, так и к профессиональному празднику. Выяснилось, что патрульные свою деятельность стрессовой не считают, случаев агрессии со стороны граждан то ли не помнят, то ли предпочли забыть. Зато всегда готовы прийти на помощь.

"Мы ведь наружная служба и находимся на улицах. Конечно, к нам подходят. Мы должны объяснить, куда обращаться в том или ином случае", - рассказали они, не отвлекаясь от дороги.

День полиции здесь значит многое. Его, если и не отмечают, то с удовольствием принимают поздравления близких и грамоты от начальства.

Фото: Zakon.kz

Почти преодолев очередной поворот, мы услышали требовательный женский голос из соседней машины: "Остановите белый Porsche, он меня ударил!".

"Белый Porsche (номер), прижмитесь к обочине!" - тут же скомандовал в рацию полицейский.

Через пару метров элитная иномарка остановилась, последовали ее примеру и мы, и сама раздосадованная леди. Однако не успели патрульные выйти и разобраться в проблеме, да вообще среагировать - леди бросилась с кулаками на пристыженно вынырнувшую из недр Porsche парочку. Как выяснилось позже, никто никого не ударял - просто женщина открыла охоту на мужа и его пассию. Растаскивать по углам всех участников любовного треугольника пришлось как раз нашим новым знакомым. Они же вынуждены были успокаивать словами ревнивую жену и прикрывать спинами ретирующуюся короткими перебежками по обочине любовницу.

Такой вот дорожный адюльтер. Такой вот "обычный вторник" в полиции.

"Мы ко всему готовы"

Попасть в гости к СОБР - считай, крепким "рукам" на страже наших с вами спокойных будней и праздников - совсем не просто. Однако здесь как нигде убеждаешься в справедливости высказывания "добро должно быть с кулаками": представители спецотряда быстрого реагирования оказались на удивление гостеприимны и обаятельны. Правда, от ответа на вопрос "пытался ли кто бесцеремонно вломиться на вашу территорию" ушли, хоть и элегантно: "Мы всегда к этому готовы".

Нам с готовностью продемонстрировали плац, расположение личного состава, дежурную часть, музей, местный спортзал, технику.

"Мы на передовой в ситуациях, когда требуются более серьезные меры по охране общественного порядка. Мы присутствуем на крупных спортивных, культурных мероприятиях. Также нас привлекают, если оперативная обстановка осложняется. Поднимаются оперативные группы, которые здесь базируются, готовы выехать 24\7. Принимаем меры. Существует взвод девушек. Был создан, потому что против девушек нельзя использовать мужскую силу. Чтобы не было потом скандалов и упреков в жестокости. При досмотре женщин так же они. Нормативы тоже жесткие", - пояснил сотрудник СОБР, пожелав остаться неназванным.

"Светить" лицом и громогласно заявлять о своей деятельности - не принято.

Кадры здесь исключительно подготовленные: высшее образование, наличие спортивных достижений, стойкость и сила, богатырское здоровье. Однако от травм - физических и моральных - не застрахуешься ни "черными поясами", ни 20-килограммовым снаряжением. Оттого в СОБР до сих пор слышно эхо январских событий:

"Были тяжелые травмы, да. Попадали в реанимацию. По-моему, кто-то по сей день проходит лечение - после повреждения внутренних органов".

Нам повезло побывать на тренировке спецотряда быстрого реагирования. Облаченные в черное, сотрудники показали, как задерживают машины с особо опасными преступниками, устрашают неконтролируемую толпу, отражают удары палками, стреляют и сражаются врукопашную.

Фото: Zakon.kz

Секунда - и спецавто, лихо развернувшись, боком преграждает путь подозрительной иномарке. Еще одна - и пространство заполняет грохот предупредительного выстрела. И вот уже задержанный упирается лицом в асфальт.

Раз - отряд выстроился. Два - тишина снова нарушена: о щиты ударяются резиновые дубинки. Три - щиты сомкнулись, бойцы готовы держать удар.

Фото: Zakon.kz

Огневая, физическая, тактическая подготовка - дело привычное и регулярное.

Однако порой, скрыв лица мрачными черными масками, СОБР выдвигается на особую операцию - порадовать воспитанников детских домов. И тогда вызывает не агрессию разъяренных взрослых, а восторг благодарных ребят.