Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,4 тенге, евро – 488,38 тенге, рубля – 5,32 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490,5 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,21 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,31 тенге.