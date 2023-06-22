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Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 июня

обменный курс валют Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 22 июня 2023 года (на 10:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,4 тенге, евро – 488,38 тенге, рубля – 5,32 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 450 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490,5 тенге, продажи – 495 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,21 тенге, продажи – 5,45 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 449 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,31 тенге.

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