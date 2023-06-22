В Шымкенте задержан глава управления акимата
Фото: pexels
22 июня 2023 года глава Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин на странице в Facebook сообщил о задержании руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, сообщает Zakon.kz.
Отмечено, что с санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.
"Его подозревают в получении взятки в размере 13 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственную оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса", – говорится в сообщении.
Также сказано, что досудебное расследование продолжается.
Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
15 июня 2023 года стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ