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Законодательство РК

В Шымкенте задержан глава управления акимата

В Шымкенте задержан глава управления акимата Фото: pexels
22 июня 2023 года глава Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин на странице в Facebook сообщил о задержании руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что с санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.

"Его подозревают в получении взятки в размере 13 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственную оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса", – говорится в сообщении.

Также сказано, что досудебное расследование продолжается.

Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

15 июня 2023 года стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

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